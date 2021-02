Croce Rossa L’Aquila: una raccolta del farmaco a sostegno dei più deboli

Durerà una settimana, fino a lunedì 15 febbraio, la raccolta del farmaco, iniziativa benefica in cui sarà possibile acquistare per donare uno o più medicinali da banco nella farmacia di Coppito.

Una importante iniziativa che offre la possibilità di cure e medicine gratuite a chi non può permettersele.

L'iniziativa è promossa dall'Afm in collaborazione con Banco Farmaceutico e Croce Rossa L'Aquila che da anni si occupa dell’assistenza ai più deboli.

“Un gesto semplice che permetterà a tante persone in difficoltà di curarsi. In questo momento particolare di crisi e mancanza di lavoro dovuto al Covid-19 il diritto alle cure essenziali non deve mai mancare. Sono tante, troppe, le persone che rinunciano alla cure di prima necessità”

afferma Marco Antonucci, presidente Croce Rossa L’Aquila.

Sarà possibile effettuare la donazione presso la farmacia comunale di Coppito in via Via di Preturo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13, ed il giovedì dalle ore 9 alle ore 16.