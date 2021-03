"Read and Grow!" La Lanterna Magica propone la lettura ad alta voce per i più piccoli

Parte oggi 3 marzo il corso di formazione Lettura ad alta voce 0-6 anni previsto dal progetto Read and Grow! ideato e realizzato dall'Istituto Cinematografico dell’Aquila con il contributo del Cepell, Centro per il Libro e la Lettura.

Per tutto il mese di marzo, ogni mercoledì, i partecipanti seguiranno incontri finalizzati alla conoscenza di tecniche e modalità di lettura ad alta voce per i più piccoli. Nei mesi prossimi saranno proposti incontri ed attività per i bambini con le loro famiglie nei luoghi della cultura cittadini.

L’intero corso è curato dall’Associazione Brucaliffo e dall’Associazione Culturale Ricordo, mentre l’appuntamento di oggi è tenuto dalla psicologa Serena Spezza in modalità online.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito www.istitutocinematografico.org.