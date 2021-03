Univaq: proseguono i Mercoledì della Cultura online, il 10 marzo appuntamento con il biologo Giovanni Maga

Proseguono, semore in modalità online, i Mercoledì della cultura di Univaq.



Mercoledì 10 marzo alle ore 18.15 sarà ospite, in collegamento da Pavia, Giovanni Maga, con un intervento dal titolo Virus emergenti: tra nuove sfide e antiche paure



I virus sono comparsi sulla Terra ben prima di noi, e alcuni di loro possono cambiare le sorti della storia. Lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle ad opera di SARS-CoV-2, un virus che tuttavia non è giunto inaspettato: già nel 2002 l’epidemia di SARS avrebbe dovuto metterci in guardia. E sempre più frequentemente nuovi virus compaiono, spesso come conseguenza delle modificazioni dell’ambiente dovute all’attività umana.

Oggi, mentre combattiamo la malattia COVID-19, dobbiamo cominciare a prepararci alla prossima pandemia che verrà. Senza dimenticare la lotta all’HIV e a tutti gli altri virus che minacciano la nostra salute: dalle epatiti alle febbri emorragiche.



L'evento potrà essere seguito tramite:

• diretta streaming collegandosi a www.univaq.it/live

• piattaforma TEAMS > gruppo "I mercoledì della cultura" > codice “mhgxhct”

Giovanni Maga, biologo molecolare, è direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare Luigi Luca Cavalli-Sforza (IGM-CNR) di Pavia. Ha fornito importanti contributi scientifici nella definizione degli aspetti biochimici e molecolari della replicazione di virus umani così come nella identificazione di nuovi farmaci antivirali, interessi che lo vedono ancora oggi impegnato in prima linea in importanti progetti di ricerca internazionali nel campo dei virus patogeni.