Tsa: con il musical "Nunsense" prosegue la rassegna "L'arte non si ferma"

In onda giovedì 11 marzo 2021 alle ore 22,30 su Rete 8 e domenica 14 marzo alle ore 18,00 su LaQTV la nuova puntata di teatro in tv per il progetto “L'arte non si ferma”, con il musical “Nunsense” prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo e dalla Compagnia dell'Alba.

Lo spettacolo ha ricevuto quest'anno iI “Broadawayworld Italy Awards”, come miglior musical non originale e la migliore regia, firmata da Fabrizio Angelini, direttore della Compagnia dell'Alba insieme a Gabriele De Guglielmo, riconoscimenti che vanno ad aggiungersi agli altri premi ricevuti precedentemente, tra i quali l’ “Italian Musical Awards 2016” per il miglior musical “off”.

La trama

Impegnate in una partita di Bingo dalle Focolarine, la Reverenda Madre, Suor Uber-ta, Suor Robertanna, Suor Leonellae Suor Amnesia, sopravvivono alla fatale zuppa al finocchio che la povera Suor Giulia ha servito per cena alle cinquantadue sorelle del Certosino Zelo. Tornate in convento, le cinque protagoniste trovano tutte le con-sorelle con la faccia nella minestra! Non avendo la possibilità economica di seppellirle tutte, sono costrette a conservare le ultime quattro sfortunate…nel congelatore! Ma le amiche di Maria non si danno per vinte e mettono in scena uno spettacolo per raccogliere il resto dei soldi. Uno spettacolo pieno di colpi di scena che ci racconteranno le incredibili storie delle nostre suore.

In scena Laura Del Ciotto, Carolina Ciampoli, Monja Marrone, Alberta Cipriani, Edilge Di Stefano, Giorgia Bellomo e Valentina Di Deo.

Il testo originale è di Dan Goggin, traduzione e adattamento di Fabrizio Angelini, che cura anche la regia, e Gianfranco Vergoni, direzione musicale di Gabriele De Guglielmo.

La regia televisiva è di Vincenzo Olivieri.