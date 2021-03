L'Aquila per la vita: donazione all'hospice diretto da Franco Marinangeli

Ancora una donazione di L'Aquila per la vita.

Stamattina è stata la volta dell'hospice diretto dal prof. Franco Marinangeli: la onlus aquilana, supportata dai volontari della protezione civile della Pro loco di Coppito, ha dotato alla struttura sanitaria, un vero fiore all'occhiello per la nostra città, un letto contenitivo, una sedia a rotelle, un deambulatore e molte confezioni di dotazioni personali per i degenti.

Il materiale è frutto di un lascito di Daniele Totani, un uomo della polizia di stato scomparso tempo fa e che nelle disposizioni testamentarie ha voluto gratificare la onlus aquilana di una cifra molto importante e di una Fiat Panda.

"Siamo da oltre 17 anni al fianco dei più fragili. E non ci fermiamo. A breve saranno in azione due giovani dottoresse selezionate e sostenute economicamente dalla nostra associazione per rafforzare l'assistenza domiciliare ai malati covid", hanno sottolineato Paolo Aloisi e Giorgio Paravano, rispettivamente responsabile medico e presidente della onlus aquilana.

"Ormai non si contano più le azioni dell'Aquila per la vita a favore della nostra sanità. Un impegno costante che commuove e ci fa sentire la vicinanza della parte migliore della città", le parole di Marinangeli.