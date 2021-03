Abruzzo, dal 23 marzo al 17 aprile il corso per diventare tutore volontario per minori stranieri non accompagnati

Si svolgerà dal 23 marzo al 17 aprile 2021 il corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati che comprende 23 ore complessive di cui 15 da remoto e 8 in aula.

La giornata plenaria conclusiva è in programma all'Aquila sabato 17 aprile, a partire dalle ore 9.30.

All'iniziativa potranno partecipare gli interessati che hanno risposto all’avviso pubblicato sul sito del Consiglio regionale il 20 febbraio scorso (https://www.crabruzzo.it/contenuti/garante-dellinfanzia-ed-adolescenza).

L'iniziativa è organizzata dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo in collaborazione con: Tribunale per i minorenni d’Abruzzo; Camera minorile d’Abruzzo; Ordine Assistenti Sociali d’Abruzzo; Unicef; OIM; Officina 47 L’Aquila; Comunità di Accoglienza del territorio; coordinamento didattico e tutoraggio: Andrea Salomone.

“I tutori – ha spiegato il Garante Maria Concetta Falivene - hanno un ruolo fondamentale: sono cittadini che dedicano tempo prezioso della propria esistenza ai minori meno fortunati e sono disposti ad affrontare esperienze di estrema vulnerabilità. Per riabilitare questi minori alla vita, i tutori volontari, unitamente all’impegno della scuola, degli assistenti sociali, delle forze dell’ordine ed all’intervento del Presidente del Tribunale dei Minori, attuano un complesso programma di protezione, assistenziale ed educativo e va a loro tutti un sentito ringraziamento e tutta la nostra stima”