La Polisportiva L’Aquila Hockey annuncia la ‘Giornata hockey per la parità di genere nello sport’

Debutto radiofonico per la Polisportiva L’Aquila Hockey su prato, che in soli sette mesi di vita continua a farsi strada nel panorama nazionale. Nei giorni scorsi la presidente aquilana Stefania Ciocca, insieme al comunicatore neroverde Alessia Lombardo, è stata ospite di Radio News 24, all’interno della sezione “interviste e storie”.

Vari gli argomenti trattati dalle rappresentanti neroverdi, dalla costituzione tutta al femminile della società di hockey su prato, nata nell’agosto 2020 all’interno del campo estivo Re Estate della Polisportiva L’Aquila Rugby da una felice intuizione dell’avv. Stefano Di Salvatore, al sostegno del comitato regionale con il delegato Roberto Serone e il tecnico Antonella Giuliani, alla stretta connessione con il rugby e alle sfide future.

“Al momento ci stiamo occupando delle bambine ma non escludiamo di avere con noi anche bambini – ha spiegato la presidente Ciocca – la nostra allenatrice, Chiney Hobbs, viene dal Sudafrica e ha quindici anni di esperienza in questa disciplina. Appena sarà possibile saremo pronte per la formazione dei tecnici e degli arbitri. Il Covid ci rallenta nelle tempistiche ma continuiamo a lavorare”.

A spiegare la connessione con il rugby Alessia Lombardo. “L’Aquila è da sempre una città di rugby e, come accade nel mondo anglosassone, ci è piaciuto accostare l’hockey su prato al rugby per dare spazio anche a uno sport che piace molto alle bambine, valorizza lo spirito di squadra e i principi etici. L’obiettivo è far crescere il movimento nel territorio aquilano offrendo una sana disciplina sportiva all’aperto su un manto erboso”.

Nell’ospitata radiofonica la Polisportiva L’Aquila Hockey ha annunciato l’evento del 5 giugno 2021, una giornata di confronto e sport sulla parità di genere. “In mattinata è previsto un convegno sulla parità di genere al quale è stato invitato anche il Presidente nazionale della Federazione Hockey Sergio Mignardi, poi seguirà un torneo interregionale di hockey con squadre miste”, ha concluso la Ciocca.

Ulteriori informazioni sull’evento e sul torneo verranno fornite nelle prossime settimane.

La Polisportiva L’Aquila Hockey, attenendosi ai protocolli vigenti per il contenimento del Covid_19, si allena due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 17,30 alle 19,45, negli impianti di Centi Colella.