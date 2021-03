Accademia di Belle Arti, le opere degli allievi esposte nei locali della Prefettura

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha ricevuto oggi il presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Rinaldo Tordera.

Il presidente ha avuto modo di illustrare tutte le attività dell’istituto pubblico, unico in Abruzzo, che da oltre 50 anni organizza corsi di studio nel comparto dell’alta formazione artistica.

Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per l’opera svolta dall’Accademia, autentico punto di riferimento culturale cittadino, nella convinzione che l’arte costituisca un punto di riferimento di eccellenza nei percorsi di formazione professionale rivolti ai giovani.

Il presidente Tordera ed il Prefetto Torraco hanno altresì definitivamente strutturato una collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti e la Prefettura, attraverso la quale significative opere di allievi dell’Istituto saranno posizionate all’interno della Prefettura.

Gli artisti, Elena Cilli (Pittura), Miranda Hysenaj (Pittura), Jhiyn Zhao (Decorazione) e Fan Yang (Decorazione), insieme ai loro Docenti, prof. Stefano Ianni per la Cattedra di Pittura e prof. Franco Fiorillo per la Cattedra di Decorazione, saranno ospitati per l’inaugurazione delle opere esposte, con la presenza del Presidente, dott. Rinaldo Tordera, e della Direttrice, prof.ssa Maria D’Alesio.