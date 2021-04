Open days online, quattro giorni per conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo dell’Aquila

L'Università degli Studi dell'Aquila conferma anche quest’anno l’appuntamento con gli studenti delle scuole medie superiori che dopo la maturità dovranno scegliere il proprio percorso di studi universitario. Nei pomeriggi di giovedì 8 e venerdì 9 aprile e in quelli di lunedì 12 e martedì 13 aprile 2021 organizza gli Open Days on-line. Quattro giorni di proposte e incontri in uno spazio virtuale dedicato, dove sarà possibile navigare liberamente e raccogliere informazioni e consigli utili per scegliere tra le tante possibilità offerte da un grande Ateneo multidisciplinare.

A partire da giovedì 8 aprile, alle 14.30, i giovani potranno seguire l’evento in diretta ed in modalità interattiva sulla piattaforma CISCo WebEx al link: https://univaq.webex.com/meet/elearning oppure seguire la diretta streaming con chat interattiva accedendo al link sul canal YouTube: https://univaq.it/live .

Da quest’anno gli Open Days saranno trasmessi anche in streaming su Facebook collegandosi al link: https://www.facebook.com/univaq.it .

Sarà dunque possibile:

seguire la presentazione dei Corsi di studio, seguire seminari tenuti dai docenti e porre domande;

assistere sia alla diretta interattiva che la diretta streaming con chat on-line con i docenti dell’Ateneo così da consentire un’interazione diretta con i nostri professori, elemento essenziale per supportare al meglio i giovani nelle loro scelte sul percorso universitario per loro più idoneo;

accedere al sito d’Ateneo (https://www.univaq.it/section.php?id=562) e scaricare i libricini dei Corsi di Studio, la Guida all’Università dell’Aquila e ai servizi e il materiale che abitualmente dovrebbe essere ritirato durante le giornate degli Open Days in presenza negli stand.

I ragazzi potranno inoltre fissare un appuntamento con i relatori inviando una richiesta dettagliata all'indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tutte le informazioni ed i dettagli del programma dell’evento sono disponibili sul sito UnivAQ al link: https://www.univaq.it/news_home.php?id=15284