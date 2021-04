Intelligenza Artificiale e Machine Learning: al GSSI una spring session tematica

Dal 9 aprile al 7 maggio il GSSI ospiterà online una serie di 6 interventi tematici con l'obiettivo di presentare contributi fortemente interdisciplinari, focalizzati su problematiche in comune a chi oggi - tra fisici, matematici, informatici - si propone di comprendere in maniera più profonda i limiti e l'efficienza delle tecniche di "Machine Learning".

L'evento "Artificial Intelligence 2021 (Spring Session)", organizzato da Giacomo Gradenigo del GSSI e Angelo Vulpiani dell'Università La Sapienza, rappresenta una sezione tematica interamente dedicata all'Intelligenza Artificiale nell'ambito del più ampio ciclo di seminari di meccanica statistica GSSI-Sapienza Statistical Mechanics Webinars, che si sta svolgendo lungo il corso di tutto l'anno accademico 2020/2021.

I seminari saranno presentati da esperti provenienti da alcune tra le principali sedi italiane ed europee per la ricerca del settore: Federico Ricci-Tersenghi (Full Professor, Sapienza, Roma), Carlo Baldassi (Assistant Professor, Bocconi, Milano), Francesco Tudisco (Assistant Professor, GSSI, L'Aquila), Caterina De Bacco (Group Leader, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Tuebingen, Germany), Francesca Mignacco (PhD Student, Institute de Physique Théorique, Saclay, France).

In questi seminari, verranno presentati i recenti risultati nel campo della comprensione teorica dei limiti e delle possibilità degli algoritmi dell'Intelligenza Artificiale rivolgendosi ad un pubblico di studenti di dottorato, ricercatori e ricercatrici delle aree di fisica, matematica e informatica, e agli appassionati sul tema.

L'obiettivo di questa serie di seminari è sia quello di mettere in contatto le diverse comunità scientifiche che si stanno confrontando oggigiorno con il problema dell'Intelligenza Artificiale che quello di favorire la contaminazione e il dialogo tra le stesse sulla base della necessità di risolvere problemi comuni. La partecipazione è aperta a chiunque interessato. Il link per accedere ai seminari si trova nella pagina dell'evento, da cui sarà anche possibile, di volta in volta, accedere alle registrazioni e alle slides degli interventi.