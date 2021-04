Univaq, torna "Pinkamp-Le ragazze contano": aperte le iscrizioni per partecipare alla terza edizione

Da lunedì 12/04 aperte le iscrizioni al #PinKamP 2021 - Le ragazze contano!

Dopo il successo delle edizioni precedenti torna, anche quest’anno, PinKamP, il progetto promosso dal Comitato Unico di Garanzia e ideato e organizzato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (DISIM) dell’Università degli Studi dell’Aquila, per incuriosire e coinvolgere le ragazze creative e motivate che desiderano avvicinarsi alla Matematica, all’Informatica, all’Ingegneria dell’Informazione e alle tecnologie in modo innovativo e divertente, in linea con lo spirito dinamico e poliedrico del DISIM.

Ancora oggi i dati statistici evidenziano un gap di genere da colmare, con solo il 6% di donne impiegate attivamente nel settore scientifico, contro il 31% degli uomini. Per questo motivo è importante, anche attraverso PinKamP - le ragazze contano!, affrontare i fattori di genere e incentivare l’interesse per le discipline STEM offrendo l’opportunità di esprimere e sviluppare la propria creatività e natura poliedrica.

In continuità con le edizioni precedenti, il PinKamP 2021 sarà incentrato sulle tematiche del problem solving sia da un punto di vista matematico e informatico che ingegneristico, in merito ai sistemi ICT (Information and Communication Technology), essenziali per progettare scenari e applicazioni innovative nella società digitale di oggi.

Il programma prevede lezioni teoriche (tenute da docenti e ricercatori dell’Ateneo) ed esercitazioni di gruppo (in collaborazione con studenti delle lauree magistrali, dottorandi e post-doc, finalizzate all’ideazione dei progetti) e si conclude con un contest finale in cui una giuria di esperti selezionerà e premierà i progetti migliori:

• Le lezioni teoriche e le esercitazioni si svolgeranno dal 21 giugno al 2 luglio 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in via telematica sulla piattaforma Microsoft Teams.

• Il Contest finale si terrà il 24 Settembre 2021 (compatibilmente con le condizioni epidemiologiche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza) durante la manifestazione StreetScience a cura dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Le ragazze che nell’anno scolastico corrente stanno frequentando le classi terza o quarta delle scuole secondarie superiori potranno iscriversi gratuitamente al PinKamP (i posti a disposizione per questa edizione sono 36). Non sono richiesti particolari prerequisiti di ingresso né competenze di programmazione.

Il bando per la selezione di accesso al PinKamP e il modulo per l'iscrizione sono disponibili online sul sito http://www.univaq.it/section.php?id=626 e al sito http://www.pinkamp.disim.univaq.it/

Il PinKamP è co-finanziato dal Fondo Territori Lavoro e Conoscenza di Cgil Cisl Uil ed è realizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Alta Matematica, Alumni Univaq, Papert digitalClass@Univaq, INCIPICT, LivingLab e IEEE Women in Engineering - Italy Section Affinity Group.

Contatto E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ​

Sito: http://www.pinkamp.disim.univaq.it/

Facebook: https://www.facebook.com/pinkamp

Instagram: https://www.instagram.com/pinkamp/