Festa della Liberazione, 76esimo anniversario: le celebrazioni di domenica 25 aprile

Domenica 25 aprile cadrà il 76esimo anniversario della Liberazione d'Italia.

Il programma di celebrazioni predisposto è necessariamente ridotto e contingentato, quanto al numero e alle presenze, per via delle misure di contenimento del contagio da coronavirus covid 19, come da indicazione della presidenza del Consiglio dei ministri.

Alle 9.30 il prefetto Cinzia Torraco, alla presenza delle autorità comunali e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e partigiane, depositerà una corona al Monumento dei Caduti della Villa comunale.

Alle 10.30, alla presenza delle autorità civili e del comandante del Nono Reggimento Alpini, colonnello Gianmarco Laurencig, verrà deposta una corona di fiori al monumento ai Nove Martiri Aquilani all'interno della caserma Pasquali-Campomizzi, dove i giovani furono trucidati dai nazifascisti, e inizialmente sepolti, il 23 settembre 1943.

Alle 11 è prevista un'altra deposizione di corona al monumento ai martiri davanti la Villa comunale di Onna.