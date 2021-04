Inaugurato stamane WelcomeAq: sarà agenzia di viaggio e ufficio Iat

Taglio del nastro, stamane, per l'agenzia di viaggio e info point Iat WelcomeAq, all’interno della Galleria Irti, in corso Federico II 58, all’Aquila.

A dare vita al progetto è stata la cooperativa sociale Explora tourism services, costituita in gran parte da giovani, formata da accompagnatori, direttori tecnici, esperti di management del turismo, comunicazione, marketing ed esperti di beni culturali.

All'inaugurazione hanno presenziato l'assessora al turismo del Comune dell'Aquila Fabrizio Aquilio, l'assessore con delega a Opere pubbliche e sport Vito Colonna, il consigliere comunale Daniele D'Angelo, la deputata Stefania Pezzopane, il senatore Gaetano Quagliariello, i consiglieri regionali Americo Di Benedetto e Pierpaolo Pietrucci.

"WelcomeAq è un'agenzia di viaggi, innanzitutto, per la proposta di pacchetti in incoming: saremo aperti a tutti coloro che vorrano venire a fare esperienza delle peculiarità dell'Aquila e del suo territorio, montagne, laghi e fiumi: collaboreremo in esclusiva con il tour operator La Vestinese viaggi della Progetto Stiffe spa – spiega il presidente della cooperativa Andrea Spacca - Anche per la posizione nel cuore del centro storico, fungeremo poi da cartolina della città e delle bellezze del territorio. Saremo ufficio Iat, d'informazione ed accoglienza turistica; è una opportunità straordinaria per la città dell'Aquila che potrà vantare due uffici Iat. Per normativa, potrebbe insistere soltanto un ufficio sul territorio comunale: la Regione ha ritenuto opportuno, però, scommettere sulla città. Ciò conferma la centralità che L’Aquila sta man mano acquisendo nel panorama regionale e nazionale e ci incita inoltre a lavorare con l’obiettivo di farci trovare pronti per l’arrivo dei futuri visitatori che, come abbiamo avuto modo di appurare la scorsa estate, nel tempo andranno ad aumentare sempre di più".

Non solo.

WelcomeAq proporrà tour guidati della città con un minivan elettrico e organizzerà numerosi servizi, proponendo, tra l'altro, biglietti per l'ingresso ai musei, agli spettacoli e per sfruttare il trasporto pubblico locale. Inoltre, "faremo da vetrina ad alcuni prodotti tipici del territorio: nella proposta di accoglienza turistica, abbiamo aperto canali con artigiani del comprensorio offrendo loro la possibilità di esporre qui i loro prodotti. Così aiutiamo l'economia del territorio. Insomma, diamo l'immagine di ciò che è il territorio offrendo al turista accoglienza con professionalità e competenza".

WelcomeAq "sarà l’agenzia che venderà in esclusiva i nostri pacchetti" tiene a ribadire la presidente della Progetto Stiffe spa Antonella Arista. "E’ un’evoluzione di un rapporto che cresce: alcuni dei fondatori di Explora hanno già collaborato con la Spa ed è attraverso questa esperienza che hanno deciso di tracciare il loro futuro ed evolvere insieme ad essa, in un rilancio dell’azienda e del turismo locale e non solo. Questo è il primo passo di un progetto più ad ampio respiro per la nostra provincia, che vedrà implementarsi nel tempo molte attività di diversa natura a favore dei turisti, di prossimità e non, ma anche dei residenti".

Particolare attenzione verrà riservata ai bambini e alle famiglie. "Sport, cultura, natura, spiritualità, sono le parole chiave delle offerte che verranno proposte e che saranno alla base di visite guidate artistiche e storiche, trekking di media montagna, trekking a cavallo, trekking in e-bike, turismo religioso, eventi, escursioni con percorsi enogastronomici, percorsi esperienziali, campo estivo, team building. L’Abruzzo, ed in particolare la provincia dell’Aquila, hanno molto da offrire in questo settore. Il tutto avrà una nuova veste, del tutto innovativa e tecnologica, che viaggerà sui nuovi mezzi di comunicazione d’avanguardia informatica, per essere anche al passo con i tempi ma anche innovatori in questo territorio che sta rinascendo sotto tanti profili".