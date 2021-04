L'Associazione 'Donatella Tellini' rinnova il direttivo: Silvia Frezza è la presidente

L’Associazione “Donatella Tellini” dell’Aquila ha rinnovato il suo direttivo eleggendo Silvia Frezza (Presidente), Paola Giammaria (Vicepresidente), Valentina Cavallucci (Tesoriera), Pina Leone, Marta Vignini, Anna Tellini, Giorgia Di Cintio.

Il neodirettivo desidera rivolgere un particolare riconoscimento alle Donne del direttivo uscente, che si sono adoperate durante il loro mandato per gestire contesti, risorse umane e progettuali in modo veramente apprezzabile, e si propone di tesaurizzare esperienze e competenze di ciascuna socia per consentire all’Associazione di crescere ancora e di affrontare con impegno e determinazione percorsi sociali e culturali che incideranno propositivamente sui nostri territori.

"Siamo già al lavoro!", assicura il Direttivo.