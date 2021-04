"Il jazz va a scuola, dal palco": esibizione della sezione musicale della scuola media Alighieri

I ragazzi della classe 3°A della sezione musicale della scuola media Dante Alighieri si esibiranno venerdì 30 aprile a “Il Jazz va a scuola – dal palco”, progetto che prevede lezioni concerto in diretta streaming.

La classe 3°A si esibirà insieme ai Crazy stopping club sul palco allestito al palazzetto dei Nobili in due lezioni concerto, alle 9.30 e alle 11.30.

Le lezioni saranno incentrate sulla figura di Louis Armstrong, “Il bambino che inventò il jazz”.

L’intento è quello di far conoscere il Jazz raccontandolo ai ragazzi attraverso storie divertenti, aneddoti e leggende metropolitane di un ragazzo nato dalla miseria di New Orleans e diventato un musicista, scrittore, attore di cinema, artista a tutto tondo di fama mondiale nonché cittadino sostenitore dei diritti civili, sperimentatore di tecnologie, creativo che lavora sul linguaggio e sulle immagini.

Il progetto nasce da una idea delle associazioni nazionali “Il Jazz va a scuola” e “Italia Jazz club” e coinvolge in rete sedici Istituti scolastici italiani, sei jazz club e due associazioni culturali.

Complessivamente, a livello nazionale, per le 25 lezioni previste sono stati coinvolti circa 800 studenti in presenza che suoneranno per più di 6000 ragazzi collegati in streaming dalle loro scuole primarie e secondarie della penisola.