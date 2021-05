L’Accademia di Belle Arti attiva sinergie con il settore privato e programma l’ultimo mese di ABAQ Live

L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila continua il suo lavoro di collaborazione e sinergia con il territorio.

Da domani 4 maggio, infatti, inizierà un primo stage formativo per tre studenti del corso di Grafica presso la Gliubich Casa d’Aste dell’Aquila. I tre giovani, sotto la guida del team di esperti della start up della Casa d’Aste, potranno partecipare alla realizzazione del catalogo digitale in previsione della prima asta di arte moderna e contemporanea che si terrà a giugno. In particolare si occuperanno della catalogazione e della campagna fotografica (coordinata dal fotografo Roberto Grillo) delle opere d’arte che verranno battute all’asta. Il periodo formativo per i tre allievi terminerà il prossimo 30 giugno, ma in previsione saranno attivati altri progetti di questo genere con la Gliubich Casa d’Aste dell’Aquila.

E sempre a proposito di collaborazioni, si chiama L’ Accademia all’Opera, un nuovo progetto tra l’Accademia di Belle Arti e un’altra realtà privata del territorio. In questo caso si tratta di una sinergia con L’Opera-Ristorante. Un percorso che nasce dalla volontà dello chef-titolare Jones Bargoni di interagire con una realtà istituzionale del territorio che si occupa peculiarmente di Arti visive. L’ABAQ ha risposto proponendo il progetto che da titolo a questa interazione, dando vita ad una serie di mostre per l’anno 2021 allestite direttamente dagli studenti delle scuole di Pittura e Decorazione, con una scadenza di due mesi ognuna. L’obbiettivo è quello della promozione dell’arte in tutte le sue forme, indirizzato ad accompagnare, in questa fase di ripartenza, due settori messi a dura prova da questa disastrosa pandemia.

L'allievo che esporrà per primo è l’artista interdisciplinare Todd Thomas Brown, americano, che frequenta il Corso Libero di Pittura tenuto dal prof Stefano Ianni, coordinatore del progetto.

Mercoledì 5 maggio, inoltre, prende il via l’ultimo mese di programmazione del programma ABAQ Live. Nelle ultime lezioni si parlerà di fumetti, di artisti che lavorano su temi legati all’economia, di stampe d’arte e di fotografia. Tutte le conferenze, tenute in diretta su www.abaq.it, sono riascoltabili sul canale YouTube dell’Accademia.

Si parte mercoledì prossimo alle ore 10.00 con la conferenza dal titolo “Dalla parte dei personaggi, una lezione sul fumetto di Maicol & Mirco” il prof. Michael Rocchetti docente di Fumetto.

L’ 11 maggio 2021 ore 16.00 il prof. Silvano Manganaro docente di Storia dell’Arte parlerà di “Pratiche artistiche e ripensamento del concetto di economia”.

Il 20 maggio 2021 ore 10.00 il prof. Gianluigi Bellucci, docente di Grafica d'arte, terrà una relazione su “Una stamperia romana: 2RC tra sperimentazione e innovazione”.

Per finire il 26 maggio 2021 ore 16.00 con il docente di fotografia Antonio Di Cecco e il suo intervento su “Dialoghi d’archivio”.