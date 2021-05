"L'Aquila città della conoscenza": mercoledì 5 aprile, alle 18:15, il terzo appuntamento di Bottega Futuro

Si parla da tempo della vocazione dell'Aquila come "città della conoscenza e dell'alta formazione".

Il dibattito, però, è sbilanciato verso le Istituzioni della formazione: Università, GSSI, Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Poco si parla di come la città debba ripensarsi per essere davvero "accogliente" verso la conoscenza: che politiche pubbliche vanno messe in campo, quali servizi vanno garantiti a studenti, ricercatori, dottorandi, professori, come riuscire a farli sentirli cittadini attivi coinvolgendoli pienamente nel tessuto sociale?

Nel terzo appuntamento di Bottega Futuro, ci si confronterà su questi temi con Paola Inverardi, Alessandra Faggian, Giulia Riccio, Elena Canovi, Tommaso Cotellessa e Laura D'Andrea.

Seguirà un dibattito aperto.

L'appuntamento è per mercoledì 5 maggio, alle 18:15, su piattaforma Zoom: chi fosse interessato a partecipare può chiedere il link alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook di Bottega futuro: https://www.facebook.com/BottegaFuturo.AQ