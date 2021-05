L’Aquila, tornano gli eventi della Società Aquilana dei Concerti “Barattelli”

Sarà il Trio di Parma, in concerto domenica prossima 9 maggio all’Auditorium del Parco del Castello, ad inaugurare la ripresa delle attività dell’Ente Musicale Società aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”.

Il programma di eventi estivi, alcuni già nel cartellone della stagione 2020/21, altri di nuova programmazione, è stato presentato oggi dal presidente dell’ente musicale Giorgio Battistelli, intervenuto in collegamento, dal direttore artistico Fabrizio Pezzopane, e dal primo cittadino Pierluigi Biondi.

La programmazione vede il ritorno delle consuete rassegne estive dell’ente musicale, come la Rassegna Organistica, giunta alla XXV edizione, che prenderà il via il prossimo 23 maggio, la Rassegna di Musica Antica I Concerti di Euterpe, che in sei eventi lungo tutto il mese di luglio vedrà esibirsi artisti in spettacoli con voci, opere e musica barocca negli edifici storici dell’Aquila (Chiostro del convento di San Silvestro, Cortile di Palazzo Cipolloni, Cortile di Palazzo Carli Benedetti), e l’iniziativa “Nell’ombra della musica italiana”, giunta alla terza edizione, dedicata ai protagonisti della canzone italiana, che si svolgerà nella prima settimana di agosto al piazzale del Munda.

In cartellone anche la Festa della Musica, in programma il 20 e 21 giugno. L’evento in questa speciale edizione si terrà nell’area forestale presso il Monastero di San Giuliano (Madonna Fore) e, grazie alla collaborazione con l’assessorato all’ambiente del Comune dell’Aquila,si articolerà in tre concerti itineranti: le esibizioni degli artisti accompagneranno il pubblico lungo il sentiero caro agli aquilani. L’evento coinvolgerà musicisti emergenti e talenti locali.

La Barattelli non mancherà inoltre di contribuire con degli appuntamenti di rilevanza alla programmazione de I Cantieri dell’Immaginario, in collaborazione con il Comune dell’Aquila e le altre istituzioni culturali della città. La programmazione estiva si chiuderà a settembre con le quattro date del Festival Internazionale della Chitarra, giunto alla XXVI edizione, che vedrà protagonisti all’Auditorium del Parco alcuni dei migliori interpreti del repertorio chitarristico internazionale.

“Non è stato semplice predisporre il cartellone. Abbiamo sofferto per 194 giorni di silenzio, ma la voglia di tornare con i nostri concerti e di contribuire anche alla ripresa delle attività economiche di questa città era tanta e speriamo di tornare, il prossimo 3 ottobre, con la 76esima stagione dei concerti”, ha affermato Pezzopane che, commosso, ha voluto ricordare Antonietta Centofanti.

“In questi mesi - ha aggiunto Pezzopane - abbiamo comunque continuato a lavorare e a portare avanti il progetto Sperimentazione Cultura giovani, nell’ambito dell’iniziativa realizzata grazie al bando MIC-SIAE “Per chi crea”, una residenza artistica che ha visto il coinvolgimento di giovani musicisti del Conservatorio “Casella”. Una bellissima esperienza - ha sottolineato il direttore artistico - che ha contribuito a tenere viva la musica anche in questo periodo di silenzio”. Lo spettacolo conclusivo del progetto, un omaggio a Beethoven di cui ricorrono i 250 anni dalla nascita, si terrà il prossimo 16 maggio, alle 16.30 all’Auditoriom del Parco e vedrà la partecipazione di importanti artisti, critici e musicologi.

“Ricominciamo con entusiasmo e con molte cose su cui lavorare, partendo dal dossier che ha visto la nostra città tra le candidate a capitale europea della cultura - ha affermato il primo cittadino - La battaglia per i fondi per la ricostruzione non era solo finalizzata a garantire la ricostruzione fisica, ma anche e soprattutto perché in quei fondi c’era la quota del 4% che va immediatamente programmata per dare respiro alla cultura, all’attività turistica e all'attività di ricerca”.

Alcuni eventi in cartellone prevedono un biglietto di ingresso, altri sono ad ingresso libero, ma in ogni caso è obbligatoria la prenotazione al 328.6765097. Nel rispetto delle norme anti- contagio, gli eventi in programma all’Auditorium sono limitati ad un pubblico di 70 persone. Data la particolarità della situazione, luoghi e orari dei concerti possono cambiare, quindi si consiglia di informarsi sul sito ww.baratteli.it.