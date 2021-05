Univaq: venerdì 7 maggio la presentazione del Piano strategico 2020-2025

Venerdì 7 maggio 2021, alle ore 14:30, si terrà una conferenza pubblica per presentare il Piano strategico 2020-2025 dell’Ateneo e per sollecitare la comunità di riferimento a una valutazione critica in vista della revisione periodica del documento.

La conferenza sarà l’occasione per raccogliere indicazioni e proposte, con l’obiettivo di condividere le scelte e la successiva attuazione delle azioni programmate con tutti i soggetti interessati. “Le linee strategiche dell’Ateneo” dichiara il Rettore Prof. Edoardo Alesse, “mirano a rafforzare lo sviluppo dell’Università dell’Aquila, pensato come contributo alla crescita economica e al progresso sociale della sua area di riferimento. Molte iniziative previste nel Piano” prosegue il Rettore “sono rivolte a creare le condizioni per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030, per assicurare che i cambiamenti attesi siano parte di un disegno condiviso in grado di mobilitare le energie sociali, civili, economiche ed istituzionali del territorio”.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i quattro capitoli di cui si compone il Piano: Formazione, Ricerca, Sviluppo sostenibile e giustizia sociale e Risorse e organizzazione.

Seguirà il dibattito pubblico per l’avvio di un percorso partecipativo con le istituzioni, le associazioni, il mondo della scuola, le imprese e i cittadini, attraverso il quale far emergere necessità, idee e progetti per migliorare l’efficacia delle attività dell’Ateneo aquilano.

Alla conferenza parteciperanno il Rettore, Prof. Edoardo Alesse, la Prorettrice delegata per la didattica, Prof.ssa Alessandra Continenza, il Prorettore delegato per l’edilizia, Prof. Pierluigi De Berardinis, il Direttore Generale, Dott. Pietro Di Benedetto, il Prorettore vicario, Prof. Simone Gozzano, il Prorettore delegato per lo sviluppo sostenibile, Prof. Lelio Iapadre, la Prorettrice delegata per la ricerca, Prof.ssa Benedetta Mattei, il Prorettore delegato per gli affari internazionali, Prof. Bruno Rubino, il Prorettore delegato per la disabilità, Prof. Alessandro Vaccarelli.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a partecipare all’iniziativa, che si svolgerà in forma digitale al seguente indirizzo https://univaq.webex.com/meet/elearning.

Maggiori informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Ateneo alla pagina https://www.univaq.it/news_home.php?id=15369.