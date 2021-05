Rotary Club L'Aquila, il 13 maggio il workshop “Ai tempi del Covid 19: dal corpo all’anima”

Il Rotary L'Aquila, in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, il 13 maggio alle ore 15 organizza un workshop a distanza di un anno dalla pandemia, per dare occasione di un'aggiornamento su un aspetto in via di chiarimento scientifico che riguarda le conseguenze nel lungo periodo del Covid 19 che continua a produrre ferite nel corpo e nella mente.

Durante l'evento verrà presentato e approfondito il progetto rotariano sulle vaccinazioni "We Stop Covid".

Interverranno la presidente del Rotary Club L'Aquila, dott.ssa Marisa D'Andrea, Il rettore dell'Università dell'Aquila, prof. Edoardo Alesse, il presidente dell'ordine dei Medici, dr. Maurizio Ortu, la dott. Ilaria Mariani, il prof. Davide Grassi, docente di medicina interna all'università dell'Aquils, il primario del reparto di malattie infettive, dr. Alessandro Grimaldi, il primario del reparto di rianimazione, prof. Franco Marinangeli, l'ing. Sergio Basti, past district Governor Rotary, la dott. Alessia Cipriani della Onlus L'Aquila per la vita, le professoresse Laura Giusti e Rita Roncone. Chiuderà i lavori il prof. Massimo Casacchia.

Modererà la giornata di studi Giorgio Paravano.

Per gli studenti dell'area medica, la partecipazione all'evento dà diritto all'acquisizione di 0,5 CFU.

Queste le coordinate per accedere all'evento: collegamento CISCO https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=mc9da176248be38df76e97b14591ca827

ID Riunione: 1373957606 Password: 37GrCJ2jdpP