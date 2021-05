Il Distretto 2090 del Rotary International dona 15 tablet all’istituto “Da Vinci - Colecchi” dell’Aquila

Il Rotary e il governo degli Stati Uniti sostengono la lotta dell’Italia contro il Covid 19. Il Distretto 2090 del Rotary International (Abruzzo, Molise, Marche e Umbria) ha aderito al progetto Rotary-USAID per fornire un sostegno alle famiglie colpite dal Covid.

Per questo è stata ottenuta, grazie soprattutto al lavoro dell’attuale Governatore Rossella Piccirilli, l’approvazione delle autorità statunitensi a fornire, nelle regioni del distretto, un sostegno ai ragazzi appartenenti a famiglie che per ragioni economiche non possono dotarsi di strumenti tecnologici per la didattica a distanza.

Grazie alle indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale, è stato inserito l’istituto aquilano “Da Vinci – Collecchi” quale beneficiario di una donazione di 15 tablet Samsung Galaxy da mettere a disposizione di ragazzi che per le ragioni sopra indicate evidenziano la necessità di disporre di una apparecchiatura per seguire le lezioni a distanza.

La consegna dei Tablet è avvenuta ieri mattina alla presenza della Preside dell’Istituto aquilano, Elisabetta Di Stefano e del direttore amministrativo Annamaria Stammitti, della presidente del Rotary club L’Aquila, Marisa D’Andrea, dell'assistente del governatore, Demetrio Moretti, del presidente del Rotary Club Gran Sasso, Antonio Durantini e del presidente della commissione comunicazione del Rotary Club L'Aquila, Giorgio Paravano.