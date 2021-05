Restart CSV Abruzzo: il lavoro continua

Un riavvio senza arresto per il volontariato abruzzese.

E' previsto per mercoledì 19 maggio alle ore 18:00 l’evento in cui il CSV Abruzzo racconterà i temi e le caratteristiche principali della programmazione 2021, del complesso articolato delle attività di supporto pensate per le associazioni e per favorire la crescita della comunità abruzzese.

Interverranno il Presidente del CSV Abruzzo Casto Di Bonaventura, il Vice Presidente Luigi Milano e il Consigliere delegato per la Comunicazione Ermanno Di Bonaventura, moderati dal giornalista Davide De Amicis, direttore di Radio Speranza.

La diretta andrà online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del CSV Abruzzo dove il video rimarrà disponibile successivamente.

In questo periodo pandemico, nel quale le associazioni sono state costrette a ripensare profondamente le proprie attività e il proprio ruolo all’interno della collettività, il CSV ha affiancato le persone, i volontari, nei tanti tentativi caparbi di costruire comunque e dovunque. Un periodo denso per l’ente, caratterizzato dal processo di unificazione dei quattro precedenti CSV provinciali, il nuovo accreditamento e l’iscrizione al registro nazionale dei CSV italiani.

Ora è il momento di una nuova ripresa, inedita e sperimentale, che continua a valorizzare le buone pratiche consolidate con gli anni di lavoro ed esperienza sul campo, con un programmazione fruibile in tutto il territorio regionale, modulata per incontrare esigenze recenti e diverse. Il programma di attività sarà denso e fitto di incontri, aggiornamenti e formazione sui temi più di attualità per le associazioni e coprirà tutti i mesi da maggio a dicembre. Tutte le informazioni saranno diffuse sul sito csvabruzzo.it e sulla pagina Facebook.