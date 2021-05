Concorso musicale nazionale “MusicArte”, affermazione per gli allievi della scuola media Mazzini

Gli allievi dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” dell’Aquila hanno partecipato al 9° Concorso Musicale Nazionale “MusicArte” promosso dall’associazione Arte-Fantasia di Ozegna (TO).

Il concorso, che per questa edizione prevedeva la partecipazione tramite l’invio di un video della propria esecuzione, era rivolto ad alunni delle scuole medie ad indirizzo Musicale e dei licei Musicali ed ha visto coinvolti centinaia di candidati di tutta Italia.

I ragazzi hanno partecipato realizzando dei video che sono stati pubblicati sul canale youtube dell’Associazione MusicArte (si allegano i link in calce), esibendosi come solisti e presentando dei video in montaggio per le sezioni Orchestra e Ensemble, ed hanno riportato i seguenti risultati:

- Orchestra I.C. Mazzini Cat. Orchestra Terzo Premio con 88/100 (punteggio più alto nella categoria, primo e secondo premio non assegnati)



Classe di Chitarra:

- Duo di Chitarre Gianlorenzo Pietrangeli-Mattia Braingher Cat. Duo 1a media Primo Premio con 95/100;

- Duo di Chitarre Karol Kwasowiec-Andrea Giuliani Cat. Duo 2a media Secondo Premio con 93/100;

- Gianlorenzo Pietrangeli Cat. Solisti 1a media Secondo Premio con 91/100; Valeria Di Pietro Cat. Solisti 1a media Terzo Premio con 87/100;



Classe di Pianoforte:

- Ensemble Classe di Pianoforte (Sofia Aramini, Giovanni D’Eramo, Iris Maddalena Giuranna, Beatrice Circi, Marina Campione, Sofia Valente, Ezio Di Donato, Francesca Grande, Leonardo Simone Lepidi, Filippo Verini) Cat. Ensemble Terzo Premio con 85/100;

- Marina Campione Cat. Solisti 3a media Primo Premio con 95/100;

- Ezio Di Donato Cat. Solisti 3a media Secondo Premio con 92/100;

- Iris Maddalena Giuranna Cat. Solisti 2a media Secondo Premio con 94/100;



Classe di Tromba:

- Quartetto di Trombe (Giuseppe Di Rocco, Stefano Placidi, Gloria Rubeo, Pier Anderson Ruiz Diaz) Cat. Ensemble Secondo Premio con 93/100;

- Gloria Rubeo Cat. Solisti 3a media Secondo Premio con 90/100;

Soddisfazione dunque per i docenti e per gli allievi che in questo difficile anno scolastico, nonostante le condizioni particolari, non hanno perso l’entusiasmo e il desiderio di fare musica, sperando di tornare quanto prima a suonare dal vivo.

• Orchestra I.C. Mazzini https://www.youtube.com/watch?v=knF2Zanuod8

• Duo di Chitarre Gianlorenzo Pietrangeli-Mattia Braingher https://youtu.be/6z_n8SkvqUA

• Duo di Chitarre Karol Kwasowiec-Andrea Giuliani https://youtu.be/f90dJtuu09g

• Valeria Di Pietro https://youtu.be/Ic5jRBNtbxY

• Gianlorenzo Pietrangeli https://youtu.be/2vMzz8hjTu0

• Ensemble Classe di Pianoforte https://youtu.be/p4CNp0EOA4E

• Iris Maddalena Giuranna https://youtu.be/Ti8ILZEN5XE

• Marina Campione https://youtu.be/rhxzR9KG_Ac

• Ezio Di Donato https://youtu.be/limLM16PxhE

• Quartetto di Trombe https://youtu.be/PyyOUps1A4U

• Gloria Rubeo https://youtu.be/wK5AMi6Oxsg