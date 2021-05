L'Aquila, torna il concorso "Centro storico in fiore". Il 23 maggio manifestazione in Piazza Duomo

Dopo il successo e la grande partecipazione al 1° concorso “Centro storico in fiore”, ideato e realizzato dall’associazione di promozione sociale Bambini di Ieri e di Oggi, è intenzione dell’associazione trasformare nuovamente il centro storico di L’Aquila in un grande giardino colorato.

Al via quindi la 2° edizione del concorso il cui obiettivo principale è quello di contribuire alla rinascita del Centro incoraggiando le associazioni, esercenti commerciali perché lo rendano ancor più bello curando l’abbellimento di balconi, finestre, davanzali, particolari architettonici (archi, scalinate, etc.), vicoli, aiuole, cortili, vetrine e ingressi commerciali, dehors con fiori e piante di ogni tipo.

Al fine di garantire ampia partecipazione sono previsti 3 temi:

Balconi e Finestre Fioriti;

Vicoli e Piazze Fioriti; Vetrine e Attività In Fiore.

Tutti gli allestimenti dei partecipanti al concorso, saranno fotografati e raccolti su un supporto elettronico e sottoposti al giudizio di una Commissione Giudicatrice (tecnica - popolare) secondo le modalità e criteri indicate nel Regolamento. Un ulteriore vincitore sarà determinato dal giudizio popolare attraverso uno Special Contest fotografico attraverso Facebook. I premiati saranno ben undici.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di un ulteriore evento. Domenica 23 maggio, in collaborazione con la FIVA Confcommercio di L’Aquila, verrà organizzata la 1° edizione del CENTRO STORICO IN FIORE.

Piazza Duomo si riempirà di stand di fioristi, florovivaisti, art-design, artigiani e tanti altri ancora. Un mercato che avrà come protagonista il mondo del fiore. L'associazione sarà presente con un proprio stand per raccogliere le adesioni al concorso e con una sorpresa “floreale” per tutti i bambini. Per ulteriori notizie, si può visitare il sito www.bambinidiieriedioggi.it

In occasione della manifestazione, sarà presente con un suo stand anche la libreria itinerante "Stella degli elfi" che offrirà ai piccoli lettori due momenti di lettura gratuita nell'arco della giornata: alle 11 e alle 17. Per ulteriori informazioni, si può seguire la pagina Facebook o scrivere tramite whatsapp al numero 3495307351.