Musica: nasce l'Orchestra giovanile abruzzese "Walter Tortoreto"

Nasce, su iniziativa dell’Istituzione sinfonica abruzzese (Isa), l’Orchestra giovanile abruzzese “Walter Tortoreto”, per ricordare la figura del grande critico musicale, docente, scrittore, giornalista e intellettuale aquilano scomparso nel 2018.

Il progetto - promosso e supportato anche dal conservatorio Casella, dal comune dell’Aquila, dalla Regione Abruzzo e dall’Ufficio scolastico regionale – è stato presentato questa mattina nell’auditorium Shigeru Ban, alla presenza del presidente Isa Bruno Carioti; del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi; dell’assessore regionale alla Cultura Daniele D’Amario; del direttore del conservatorio Claudio Di Massimantonio; e, in rappresentanza dell’Usr, della professoressa Gabriella Liberatore.

L’idea di costituire un’orchestra giovanile regionale è un modo per raccogliere e rilanciare l’eredità lasciata dallo stesso Tortoreto, che negli anni Novanta si fece promotore di un progetto analogo riservato agli allievi dei conservatori di L’Aquila, Pescara e Teramo, ispirandosi a orchestre giovanili nazionali come la Junior Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, composta da oltre 100 giovani musicisti.

L’Isa ha deciso dunque di riprendere in mano quell’intuizione allargando, però, il bacino di reclutamento. Al bando che sarà pubblicato sul sito dell’ente e che verrà diffuso anche dall’Ufficio scolastico regionale potranno infatti rispondere non solo gli studenti dei conservatori e delle classi musicali degli istituti scolastici ma anche i privatisti, gli allievi delle scuole musicali e delle accademie private, purché di età non superiore ai 21 anni.

L’avviso sarà aperto agli studenti dei seguenti strumenti: violino,viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, basso tuba, arpa, pianoforte, timpani e percussioni.

Per partecipare alla selezione, che scade il 15 giugno, gli aspiranti orchestrali dovranno, oltre a compilare i moduli e a fornire la documentazione previsti dal bando, inviare anche un video con una propria performance.

Le domande saranno esaminate da una commissione valutatrice nominata dall’Isa. Quest’ultima, una volta che l’orchestra si sarà costituita, provvederà a organizzarne anche l’attività annuale, attraverso degli stage formativi che saranno programmati almeno tre volte l’anno in periodi in cui on interferiranno con le normali attività formative e didattiche degli studenti. Gli stage culmineranno con l’esibizione finale in un concerto aperto al pubblico.