Premio Asimov, ecco i vincitori dell'edizione 2021

Nella giornata di ieri, giovedì 20 maggio, si è tenuta la cerimonia regionale del Premio Asimov 2021, in cui sono state presentate le migliori recensioni, dei 5 libri in gara, degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di II° grado d’Abruzzo.

Dopo un’attenta valutazione da parte della commissione scientifica del Premio, ecco l’elenco dei vincitori delle più belle recensioni abruzzesi che riceveranno i premi dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Libro “Imperfezione. Una storia naturale”:

D'Andrea Leonardo, IIS Torlonia Bellisario, Avezzano (AQ);

D'Andreamatteo Gioia, Liceo "Corradino D’Ascanio”, Montesilvano (PE);

Luciano Fabrizio, Liceo Classico "G. D’Annunzio” (PE);

Primomo Benedetta, Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei, Lanciano (CH);

Timperio Ludovica, Liceo Classico "G. D’Annunzio” (PE); Vallone Michela, Liceo Scientifico "G. Galilei” (PE);

Libro “L’ultimo Sapiens. Viaggio al centro della nostra specie”:

Forzosi Claudio, IIS Torlonia Bellisario, Avezzano (AQ);

Liberi Giorgia, IIS Amedeo d’Aosta (AQ);

Minoliti Giulia, Liceo Classico "G. D’Annunzio” (PE);

Mucci Giovanna, Liceo "Corradino D’Ascanio” Montesilvano (PE);

Pili Matteo, Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci” (PE);

Libro “L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo”:

Pili Matteo, Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci” (PE);

Rapposelli Leonardo, Liceo Classico G B Vico (CH);

Ricci Valentina, Liceo Scientifico "G. Galilei” (PE);

Valentini Elena, Liceo Scientifico Filippo Masci (CH);

Libro “La natura geniale. Come e perché le piante cambieranno (e salveranno) il nostro pianeta”:

Zanasi Francesco, Liceo Scientifico "G. Galilei” (PE).

Il Premio Asimov, giunto alla sua sesta edizione, è cresciuto negli anni arrivando a contare 10 mila studenti nell’ultima edizione, provenienti da 15 regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

“Il premio ASIMOV è un modo per tornare a parlare di scienza. Credo sia ora di tornare a farlo, e mi sembra che lasciare la parola ai giovani sia stata la scelta giusta. Hanno veramente molto da dire!", questo il commento di Francesco Vissani, dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) e del Gran Sasso Science Institute (GSSI), fondatore del premio e coordinatore nazionale.

Inizialmente istituto dal GSSI, grazie all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e alla collaborazione di altre grandi realtà del mondo della ricerca e della cultura, il Premio Asimov è cresciuto a livello nazionale, e quest’anno, ha addirittura triplicato gli iscritti.

Ottimo feedback da parte dell’Abruzzo, regione in cui il premio è nato, che con 14 scuole e quasi 1500 studenti si posiziona come seconda Regione di Italia in quanto a partecipazione e ottenendo ottimi risultati dalla valutazione delle recensioni.

L’evento, trasmesso in diretta streaming dal Liceo “Leonardo da Vinci” di Pescara, si è aperto con la nuova "Melodia per Asimov” composta dalla Maestra Gabriella Ciaffarini, della commissione scientifica del Premio Asimov. Dopo gli interventi e saluti del professor Francesco Vissani e della professoressa Nora Ruggieri, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Pescara sono state presentate le migliori recensioni per ogni libro concorrente e in rappresentanza di ogni istituto abruzzese che ha aderito all’iniziativa. In seguito agli interventi degli studenti e studentesse, i saluti da parte di Ezio Previtali, direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, che ha ribadito il contributo e l’impegno dei LNGS sul territorio in attività di divulgazione scientifica volte ad avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, come appunto il Premio Asimov.

Il Premio ASIMOV è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli. Si rivolge alle scuole superiori per avvicinare ragazzi e ragazze a libri che trattano di argomenti scientifici. I libri che formano la cinquina finalista sono stati selezionati e valutati da una commissione scientifica composta da docenti di istituti superiori ed universitari, scrittori, giornalisti, studenti di dottorato e amici della cultura scientifica.

Ecco i finalisti di questa edizione, presentati durante l’incontro online avvenuto in occasione di SHARPER 2020:

In seguito, gli studenti che andranno a costituire la giura, producono una recensione relativa a uno dei libri, letta e valutata successivamente dal comitato scientifico, che decreterà poi, per ogni regione, gli autori delle migliori recensioni. Il libro vincitore viene scelto proprio dai voti degli studenti e sarà proclamato il prossimo 29 maggio nella cerimonia nazionale (https://www.youtube.com/PremioAsimov) che si svolgerà in collegamento tra tutte le regioni partecipanti al premio.

È possibile scaricare qui il file contenente le più migliori recensioni dell’Abruzzo.

La cerimonia regionale del Premio Asimov 2021, realizzata a cura del Team Digitale “Leonardo” del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Pescara coordinato dalla professoressa Silvia Cocco con la collaborazione di altri docenti, è disponibile su Youtube.

La sesta edizione del 'Premio Asimov' è organizzata dall’INFN - Comitato di Coordinamento della III Missione, dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dalle Sezioni INFN di Cagliari, Lecce e Perugia, dal Gran Sasso Science Institute, dal Dipartimento di Matematica e Fisica ''E. De Giorgi'' dell'Università del Salento, dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania, dal Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, della Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Università di Camerino.

L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Abruzzo, dalla Società Italiana di Fisica (SIF), dall'Accademia dei Lincei, dalla Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione (SIGRAV), dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP), dai Laboratori Nazionali del Sud, dalle Sezioni di Catania e dal Gruppo collegato di Cosenza dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dall'Università di L'Aquila, dall'Università di Camerino, dall'Università di Cagliari e dal CRS4 Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna.