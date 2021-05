Società concerti Barattelli, domenica 23 maggio al via 25ª edizione della Rassegna Organistica

Domenica 23 maggio ha inizio la XXV edizione della Rassegna Organistica sugli strumenti storici della città e del comprensorio aquilano, promossa dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Un'edizione speciale che finalmente, dopo il sisma del 2009, torna all’interno della monumentale Basilica di San Bernardino da Siena grazie alla disponibilità della Comunità dei Frati Minori dell’Aquila.

Infatti, alle ore 19,30, sarà inaugurato dopo i lavori di restauro a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per Lazio, Abruzzo e Sardegna, l’Organo di Vincenzo Mascioni del 1939 posizionato dietro l’Altare maggiore.

Per esaltare le sonorità del prezioso strumento è stato chiamato l’organista Eugenio Maria Fagiani, uno dei massimi interpreti e compositori italiani riconosciuto a livello internazionale, con un programmo di musiche da Bach ai nostri giorni, passando per Fauré, Wolf-Ferrari, Franck ed altri.

Lo strumento è stato restaurato dalla stessa Ditta Mascioni, la più antica fabbrica di organi ancora attiva in Italia che, dal 1829 ad oggi, ha realizzato oltre 1.200 strumenti fra i quali, come opera n. 525, questo strumento posto nella Basilica di San Bernardino a L’Aquila.

Composto da due tastiere di 58 note, pedaliera da 30 note e con 20 registri, l’organo è visibile grazie ad una particolare disposizione delle canne a gruppi riposizionata all’interno della struttura dell’abside nello stesso modo in cui era stato costruito. Il restauro è stato particolarmente accurato a partire dallo smontaggio delle oltre 1.200 canne e un consistente lavoro di rimozione di detriti e pulizia generale. I lavori hanno interessato tutte le componenti dello strumento soprattutto nel somiere particolarmente danneggiato. È stata ripassata l’intonazione di ogni singolo registro così da unificarne per ognuno di essi il timbro e il volume sonoro, fino alla accordatura dell’intero complesso fonico sulla base di quanto rilevato al momento dello smontaggio.

L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria al 328.6765097.

Il secondo appuntamento della Rassegna Organistica è in programma per venerdì 4 giugno con l’inaugurazione del prestigioso gioiello architettonico presente nella stessa Basilica di San Bernardino: l’organo monumentale di Feliciano Fedeli del 1726, posto in controfacciata, con la presenza generosa e straordinaria di uno dei massimi esperti nel mondo: l’organista, clavicembalista e direttore d’orchestra olandese Ton Koopman.