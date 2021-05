Omaggio della Rai a Marcello Mariani. La proposta di Pietrucci: "Una mostra permanente con le sue opere"

"E' arrivato il momento in cui la città dell’Aquila riconosca pubblicamente e ufficialmente il valore e il lavoro del maestro. Ritengo giusta e imprescindibile la richiesta del Presidente dell’Archivio “Mariani”, di collocare le opere del Maestro stabilmente in città, in un luogo di pregio, aperto al pubblico, come mostra permanente, che attesti e dimostri al mondo e alla nostra terra, la grandezza del suo talento".

A lanciare la proposta è il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, in occasione della messa in onda di uno speciale Rai sulla figura del grande pittore aquilano scomparso nel 2017.

La nota completa

"Domani 28 Maggio 2021 - in occasione dell’inaugurazione della sede aquilana del MAXXI, il Museo d’Arte del XXI secolo ospitato nello splendido, ristrutturato Palazzo Ardinghelli - la RAI omaggia il Maestro Marcello Mariani, aquilano, espressione di una potente visione artistica e pittorica, con un documentario a lui dedicato che andrà in onda su RAI5 alle 21.15 e sarà visibile anche su RAI Play. Ai miei concittadini credo e spero sia inutile raccontare la potenza del Maestro".

"Tuttavia sono particolarmente emozionato all’idea che una delle eccellenze pittoriche e artistiche, che ha visto i natali all’Aquila, abbia la possibilità di essere conosciuto da tanti, oltre la dimensione locale e regionale, da un pubblico di ogni età, da tutti gli italiani, da una platea internazionale.

E’ quello che merita".

"Ho ritegno a definirlo “nostro”: l’arte è patrimonio collettivo e universale, sempre. Ma deve essere disponibile, accessibile, conosciuta, divulgata".

"Per questo, già dagli inizi del mese di maggio ho inviato una comunicazione istituzionale ai colleghi consiglieri regionali aquilani e ovviamente al Sindaco Biondi, invitandoli a discutere insieme e a programmare coralmente quello che secondo me dovrebbe essere il tributo istituzionale che la città Capoluogo deve a Marcello Mariani".

"In tempi passati, la lungimiranza dell’allora Sindaco Enzo Lombardi aveva dato la possibilità a Mariani di avere a disposizione un laboratorio, un’officina d’arte, che, per meriti artistici, gli era stata data in comodato d’uso nella centralissima Via Sassa, all’Aquila".

"Lì il Maestro aveva lavorato, trasformando il luogo in uno spazio d’arte per tutte le sue opere e i suoi progetti. Da lì sono nate le relazioni con amici (solo per citarne alcuni) della caratura di Gianni Berengo Gardin, Fabio Mauri, Vittorio Sgarbi, Piero Angela, Fiorenzo Fiorentini e Carla Fracci, l’étoile della Scala che proprio oggi ci ha lasciato".

"Da lì, la platea che lo ha conosciuto e amato si è allargata ben oltre i confini cittadini, affacciandosi e atterrando - con personalità e decisione - sui panorami internazionali".

"La sua “bottega”, purtroppo, a causa del sisma del 2009, non è più agibile. Sono fortunatamente state salvate la maggior parte delle sue opere e dei suoi bozzetti, è stato possibile, grazie al figlio Daniele, costruire l’Archivio Marcello Mariani. Ma non può bastare".

"Dunque, nella richiesta rivolta ai colleghi consiglieri regionali aquilani e al Sindaco chiedevo, così come chiedo oggi alla cittadinanza, di pensare ad un luogo stabile dove allestire le opere del Maestro".

"Se il Canale culturale della RAI, a conferma della sua importanza nel panorama artistico pittorico nazionale, gli dedica uno sguardo attento e consapevole, penso sia arrivato il momento in cui anche la città dell’Aquila riconosca pubblicamente e ufficialmente il valore e il lavoro di uno dei grandi artisti che è riuscita ad esprimere, e ritengo giusta e imprescindibile la richiesta del Presidente dell’Archivio “Mariani”, di collocare le opere del Maestro stabilmente in città, in un luogo di pregio, aperto al pubblico, come mostra permanente, che attesti e dimostri al mondo e alla nostra terra, la grandezza del suo talento".

"Compito della politica è anche significare, con atti pratici, la cultura e l’identità collettiva che rappresenta; quanto è giusto sempre, assume statura maggiore quando ci si trova davanti a un figlio della comunità il cui operato è riconosciuto universalmente".

"Vi chiedo pertanto di unirvi a me, per discutere e confrontarci sulla possibilità di dedicare in maniera permanente a Marcello Mariani un luogo degno del messaggio artistico che ci ha lasciato in eredità".

"Possiamo trovare le forme di dialogo più inclusive per confrontarci con tutte le personalità artistiche che nel tempo hanno avuto modo di incrociare le loro vite e le loro strade professionali con Marcello, e con quanti invece ne hanno fatto punto di riferimento per la loro crescita e la loro formazione".

"Diamo la prova inconfutabile che la città Capoluogo sa tributare il giusto spazio ai propri figli eccellenti, diamo il segno che ancora, come nel tempo è già stato ampiamente dimostrato, la nostra è una Città officina, laboratorio, fucina di Cultura e di inclusione. E che non ce ne siamo dimenticati".