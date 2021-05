L'Aquila, il MAXXI è finalmente realtà. Melandri: "Sarà un laboratorio dedicato alla produzione artistica". Viaggio nel museo in 25 scatti

Il MAXXI L'Aquila è finalmente realtà.

Nella splendida cornice di Palazzo Ardinghelli, finemente restaurato dalla Soprintendenza col contributo economico della Federazione Russa, è stata inaugurata stamane la sede distaccata del museo d’arte contemporanea di Roma, un polo della creatività in un gioiello barocco.

Il MAXXI porta all’Aquila un vero e proprio laboratorio dedicato alla produzione artistica.

All'inaugurazione hanno presenziato il ministro dei Beni culturali e del turismo Dario Franceschini, la presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri, Bartolomeo Pietromarchi, direttore MAXXI L’Aquila, Margherita Guccione, Direttrice MAXXI Architettura, Hou Hanru, Direttore Artistico MAXXI, Pietro Barrera, Segretario generale del MAXXI, Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo e Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila.

Da domani, sono previste quattro giornate di visite gratuite, su prenotazione; l'apertura al pubblico è fissata per giovedì 3 giugno.

La prima mostra che inaugura il museo è dedicata a Ettore Spalletti, e di Spalletti è una delle otto opere che sono state commissionate ad altrettanti artisti per questa occasione. Spalletti ha scelto la cappella e ha realizzato uno dei suoi lavori più commoventi e riusciti, che resterà nel museo in modo permanente. Nella piccola cappella al primo piano, l'artista ha inserito una colonna al centro dello spazio, in concomitanza con la lanterna della cupola sovrastante. Una colonna di luce che slanciata verso l'alto si solidifica in un cilindro perfetto: pensiero, spazio, luce.

"Su queste premesse si svolge tutta la mostra - ha spiegato Bartolomeo Pietromarchi - che pone le opere site specific in dialogo con opere che provengono dalla collezione di arte, architettura e fotografia del MAXXI".

Il punto di equilibrio - titolo scelto per l'esposizione - "è uno statement: ha un significato etico ed estetico, politico e sociale. In un periodo di grandi sconvolgimenti, di emergenze, drammi, incertezza, confusione, l'arte ci aiuta a ritrovare un punto di equilibrio, una stabilità esistenziale che, in questo caso, riflette su di una astrazione concreta, l'astrazione di un pensiero che si fa reale nella forma, nella luce e nello spazio. Un percorso dove le opere dialogano con il contesto che le circonda - ha tenuto a ribadire il direttore del MAXXI L'Aquila - con l'architettura, la città e il paesaggio, e che riflettono sul valore e sul significato di equilibrio inteso come il momento in cui tutte le forze che intervengono su una struttura in un dato istante imprimono una stessa forza contrapposta, annullandosi a vicenda".

"La rinascita dell’Aquila passa anche attraverso la cultura e l’apertura della nuova sede del MAXXI segna una giornata importante per il nostro Paese", ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini. "Il sapiente restauro e il nuovo allestimento di Palazzo Ardinghelli, reso possibile anche grazie all’importante contributo della Federazione Russa, diventerà uno dei simboli della rinascita di questa comunità gravemente ferita dal sisma che sta vedendo nell’arte, nella musica e nello spettacolo fondamentali alleati nella ripartenza".

Per il MAXXI, "è una sfida inedita e condivisa" le parole di Giovanna Melandri. "La nostra speranza è che le collezioni di arti visive, di architettura e di fotografia, e le mostre appositamente pensate per gli splendidi ambienti di Palazzo Ardinghelli possano offrire un contributo a una ricomposizione civile e sociale attesa a lungo".

Il MAXXI L'Aquila, secondo una felice intuizione di Dario Franceschini, "suggella un ambizioso programma voluto e sostenuto dal Ministero della Cultura; investire energie, risorse e competenze nella cultura sulla base di accurati progetti scientifici. Accendere collaborazioni tra molteplici talenti e professionalità. Testimoniare plasticamente il legame dell'Italia intera con una comunità", ha aggiunto Melandri.

La sede distaccata a Palazzo Ardinghelli arriva subito dopo il decennale dell'apertura del MAXXI a Roma negli spazi straordinari progettati da Zaha Hadid. "Forse è un segno del destino", ha sottolineato il segretario generale della Fondazione Pietro Barrera; "il MAXXI si fa in due, nulla di inedito per le grandi istituzioni europee del contemporaneo: valgano gli esempi del Beaubourg di Parigi approdato a Metz e della Tate Gallery, da Londra a Liverpool. Sembra proprio una follia: aprire un nuovo museo quando è ancora oggettivamente difficile mantenere in piena efficienza istituzioni culturali consolidate, prostrate dall'inaridirsi dei flussi del turismo internazionale. Ed è ancora più azzardato - ha aggiunto Barrera - progettare uno spazio culturale aperto, partecipato, luogo di incontro e sperimentazione, quando i timori della pandemia non sono ancora dissipati".

Eppure ci siamo, il MAXXI apre le porte all'Aquila, "raccogliendo il testimone degli straordinari tecnici del MiC che con infinita pazienza hanno consentito a Palazzo Ardinghelli di rinascere dopo il terremoto. per restituire alla pubblica fruizione uno spazio di eccezionale bellezza. Il MAXXI non poteva passare il giro di boa del decennale in modo migliore".

La collaborazione con le istituzioni del territorio sarà alla base delle politiche culturali di MAXXI L’Aquila. Sono già stati avviati i primi progetti di residenza e committenza d’artista che prevedono, oltre alla produzione di nuove opere, incontri, laboratori, approfondimenti.

Con il MunDA – Museo nazionale d’Abruzzo e la sua direttrice Maria Grazia Filetici sono stati avviati i progetti con i Masbedo e Claudia Pajewski che reinterpreteranno in chiave contemporanea alcuni elementi iconici del Castello Spagnolo dell’Aquila, sede storica del Museo che progressivamente tornerà a ospitarlo. Con il Gran Sasso Science Institute e con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratorio del Gran Sasso è in corso la committenza fotografica ad Armin Linke.