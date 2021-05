Calascio (AQ): prima residenza d’artista curata da YAW per Riccardo Rufini

Si svolgerà a Calascio martedì 8 giugno la prima residenza d’artista curata da YAW per Riccardo Rufini. Al termine di un percorso durato un anno, l’artista, che è anche cofondatore della suddetta associazione, condividerà il suo progetto in una modalità inedita per dare il via a una nuova forma di dialogo artistico, perfettamente coerente ai tempi che stiamo vivendo.

L’opening si terrà in auto, durante il viaggio che dallL’Aquila porta alla magia del borgo di Calascio, e sarà trasmesso in diretta sul sito e sul canale YouTube di YAW.

Durante il tragitto, Riccardo Rufini converserà con la sua curatrice Serena Ciccone circa i temi salienti che hanno influenzato il suo percorso artistico, sottoponendo se stesso e noi a interrogativi importanti sulla contemporaneità e l’esigenza di percorrere nuovi tracciati. In questa modalità ibrida, tra reale e virtuale, tra conferenza e performance, il pubblico sarà partecipe dell’allestimento della mostra che si terrà all’interno del Bar Vittoria Art Gallery, dove sarà fruibile fino a novembre.

Durante questo periodo, Riccardo ha programmato workshop on line e live durante i quali aprirà le porte al backstage del proprio lavoro, permettendo di portare l’arte all’interno della vita, mettendo in discussione l’immagine patinata che sembra renderla inaccessibile, e ribadirne la funzione, che, specialmente in momenti interessanti come quelli che stiamo vivendo, consiste nel fornire nuovi immaginari, letture e soluzioni inesplorate e mai ancora concepite.

I link delle dirette saranno pubblicati sui social dell’associazione.

YAW (Young artists workers) è un 'associazione artistica e culturale che ha l’ambizione di sensibilizzare il prossimo e il territorio nei sensi più vasti possibili attraverso l'arte, la facoltà immaginativa, nelle sue molteplici forme e manifestazioni.