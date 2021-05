GSSI e Univaq: storie di matematiche contro gli stereotipi di genere

Un evento rivolto a studentesse e studenti degli ultimi anni delle scuole superiori interessati o incuriositi dalla matematica e dalle molteplici opportunità che essa offre.

Cinque matematiche – Costanza Catalano (Banca d’Italia, Roma), Sandra Di Rocco (Istituto Reale di Tecnologia, Stoccolma), Mikaela Iacobelli (Istituto Federale di Tecnologia, Zurigo), Annamaria Iezzi (Università della Polinesia Francese, Tahiti) e Federica Pezzotti (Liceo Classico D. Cotugno, L’Aquila) – racconteranno la loro esperienza in diversi ambiti lavorativi, dall'insegnamento, alla ricerca universitaria, al lavoro in azienda e nelle istituzioni, e saranno a disposizione per un confronto e un dialogo aperto, cercando di rispondere alle curiosità dei giovani.

"Aperitivo con le matematiche" – ideato e organizzato da Giulia Basti e Serena Cenatiempo, dell’area di Matematica del Gran Sasso Science Institute e da Alessia Nota e Barbara Nelli dell’Università degli Studi dell’Aquila - è parte delle iniziative che si svolgono ogni anno in tutto il mondo in occasione della Giornata Internazionale delle Matematiche istituita il 12 Maggio, in memoria della grande matematica Maryam Mirzakhani, prima donna a ricevere nel 2014 la prestigiosa Medaglia Fields, il più alto riconoscimento per i matematici.

Obiettivo di tale iniziativa è portare l'attenzione sulla partecipazione delle donne in matematica, scardinando ogni stereotipo di genere per costruire una società più inclusiva.

La lista completa degli eventi in programma per il 2021 è disponibile al link: https://may12.womeninmaths.org/2021-list.

L'evento aquilano si terrà online via Zoom giovedì 3 giugno a partire dalle 18. Saranno presenti Eugenio Coccia, rettore del GSSI, Nicola Guglielmi, Direttore dell’Area di Matematica del GSSI e Guido Proietti, direttore del DISIM di Univaq, che porteranno i saluti delle istituzioni.

Per partecipare a “Indovina chi viene stasera? Aperitivo con le matematiche” è necessario registrarsi compilando il modulo disponibile al sito https://sites.google.com/gssi.it/aperomat/home (fino ad esaurimento dei 250 accessi a disposizione). Il link per il meeting zoom sarà inviato via mail ai partecipanti il giorno prima dell'evento.

Più info sull’evento e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito: https://sites.google.com/gssi.it/aperomat/home.