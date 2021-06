"L'Aquila città ospitale": il quinto appuntamento con Bottega futuro

Quinto appuntamento con Bottega futuro: lunedì 7 giugno, alle 18:15, si parlerà di turismi, declinati anche dal punto di vista della ospitalità.

Partendo dall'analisi dei dati degli ultimi anni, si proverà a capire cosa ha funzionato e cosa no nel settore turistico a livello locale e regionale.

Si parlerà di turismo e comunità, distinguendo tra gli interventi urgenti, finalizzati a migliorare nell'immediato l'accoglienza turistica in città, e le strategie a lungo termine che possono rendere L'Aquila un luogo ospitale per turisti ma anche per studenti e professionisti che vivono qui per periodi più o meno brevi.

Ne discuteranno:

Alessia de Iure: Archeologa di formazione, Guida turistica, si occupa di progettazione e valorizzazione turistica;

Alberto Bazzucchi: Ricercatore ISNART;

Rita Salvatore: Sociologa dell’ambiente;

Roberto Laglia: Albergatore;

Daniel Franchi: Albergatore;

Manuela Cozzi: Imprenditrice, Assessore con delega a Turismo e Cultura del Comune di Sulmona;

Danilo Messineo: co-fondatore Festival dell’Ospitalità di Nicotera (Vibo Valentia).

L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook di Bottega futuro; chi volesse partecipare, può richiedere l'accesso a zoom.