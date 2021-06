Protezione civile: Univaq sarà sede distaccata Lares Abruzzo

Stamane, presso la Sala riunioni del Rettorato dell’Università degli Studi dell’Aquila a Palazzo Camponeschi, è stata siglata la Convenzione tra Lares Italia e Ateneo, finalizzata al riconoscimento di Univaq come sede distaccata Lares Abruzzo.

E' stato formalizzato, altresì, l’accordo tra Lares Abruzzo e l’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

All'appuntantamento hanno presenziato il Rettore Edoardo Alesse, il Direttore generale dell'Ateneo Pietro Di Benedetto, il Direttore dell'Agenzia di Protezione civile Mauro Casinghini e il dirigente regionale del Servizio Emergenze di Protezione civile Silvio Liberatore.

Lares Abruzzo, istituita presso l’Ateneo aquilano il 17 ottobre 2019, durante la settimana di Protezione Civile, nasce dall’accordo di collaborazione tra il Centro di Eccellenza CETEMPS ed il Laboratorio di Geologia e Sismologia GEOLAB con Lares Italia.

Lares è oggi un’associazione che vuole diffondere la cultura di Protezione Civile all’interno degli Atenei italiani al fine di accrescere la capacità di autoprotezione e intervenire efficacemente nelle situazioni che richiedono coordinamento e competenze tecniche-sociali specifiche; proprio per questa caratteristica di rilevanza strategica nazionale, Lares è un’Associazione iscritta all’Elenco Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Protezione Civile.

"Questa è l'ennesima iniziativa che mettiamo in campo: abbiamo attivi 3 master, un corso di laurea per tecniche di Pc ed oggi definiamo uno schema convenzionale che servirà a rendere i principi di Protezione civile patrimonio dell'Università, in maniera capillare, attraverso il coinvolgimento degli studenti, il corpo attivo della nostra Istituzione", le parole del rettore Edoardo Alesse. "Questa serie di iniziative servirà a far sì che il mondo del volontariato, attingendo ai nostri allievi, li renda partecipi delle problematiche ma li renda anche strumenti operativi utili ad affrontare le emergenze. Per noi, è un traguardo molto importante".

"Il mondo accademico è sempre più centrale rispetto alle attività di Protezione civile; dobbiamo andare, con ancora maggiore forza, verso l'affermazione che previsione e prevenzione debbono essere il nostro punto cardinale. Così, saremo in grado di fare la differenza rispetto al passato", ha sottolineato il Direttore dell'Agenzia di Protezione civile Mauro Casinghini. Ricordando il ruolo centrale svolto dalla Pc nella lotta al covid, Casinghini ha inteso elogiare le attività di Lares sui luoghi dell'emergenza: "l'accordo che l'Ateneo firma con l'associazione è fondamentale: da tempo discutiamo della necessità di avere un centro di interesse sulla formazione, centrale per lo sviluppo dei saperi trasversali nel mondo della Pc. Tanto è vero che abbiamo associato l'impegno odierno alla firma di un nostro accordo con Lares Abruzzo affinché ci fornisca il supporto di cui abbiamo bisogno, quello del volontariato che è imprescindibile rispetto alle strutture operative della Protezione civile".