L'Abio L'Aquila dona al S. Salvatore 100 mascherine trasparenti per leggere il labiale

L'Abio (Associazione per il bambino in ospedale) dell'Aquila ha consegnato al personale del reparto di neuropsichiatria infantile del San Salvatore 100 mascherine trasparenti studiate per consentire la visibilità del labiale e permettere quindi l'interazione con bambini con problemi di udito o la valutazione di eventuali patologie che richiedono l'osservazione del labiale.

I volontari di ABIO L'Aquila sono presenti nell'ospedale San Salvatore dal 2004 e da allora hanno distribuito sorrisi e momenti di gioco ai bambini e sostegno alle loro famiglie. "Da febbraio 2020" si legge in una nota dell'associazione "siamo forzatamente lontani dall'ospedale, ma la nostra attività è andata avanti con numerose attività a distanza e ambiziosi progetti per continuare a supportare le famiglie e a portare un sorriso ai piccoli ricoverati".