Sport e diritti delle famiglie arcobaleno, approda a Pescara la Pride Week

Approda a Pescara l’Abruzzo Pride Week, la manifestazione inaugurata ieri con “Diritti in vetta”, l’evento di apertura che ha visto trenta volontari e volontarie posizionare una bandiera arcobaleno nei pressi del rifugio Duca degli Abruzzi, sul Gran Sasso (qui il fotoracconto della giornata).

I diritti e il progetto di una società equa, realmente inclusiva, che sostenga ogni individuo nella piena realizzazione di sé saranno i temi portanti degli eventi diffusi per tutta la città. A partire dalle 15, a Piazza Salotto, il primo appuntamento dedicato allo sport inclusivo: una partita di calcio che vedrà in campo le atlete del TikiTaka Planet Francavilla, che ha da poco conquistato la promozione in serie A nel calcio a 5 femminile.

Sebbene lo sport rappresenti uno spazio di condivisione e coesione e terreno di gioco contro ogni forma di discriminazione, la realtà dei fatti ci dimostra che può essere anche luogo di emarginazione. E le conseguenze fisiche, emotive, psicologiche di discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale o identità di genere, proprio in un ambito in un cui ognuno dovrebbe sentirsi accolto e guidato nello sviluppo delle capacità relazionali, sono molto pesanti per chi le subìsce.

“Abbiamo deciso di dedicare un incontro allo sport inclusivo per trattare la tematica di quanto le discriminazioni siano ancora fortemente subìte all’interno degli sport di squadra - spiega Manuela Di Nardo, portavoce dell’Abruzzo Pride - Il problema che si ha negli ambiti sportivi è l’invisibilizzazione degli orientamenti sessuali e dell’identità di genere, si tende cioè a negare la sessualità che non sia eteronormata. Discriminazioni di stampo omolesbotransfobico esistono anche nello sport ed è importante parlarne per risvegliare le coscienze e far sentire meno soli chi è marginalizzato anche in questo ambito”.

Diritti delle famiglie arcobaleno e della comunità Lgbt+ sono al centro del secondo evento della giornata, in programma alle 18.30, allo stabilimento “Zara”: la presentazione del libro “Over the Rainbow” con l’autrice Francesca Druetti, a cura della libreria Moroni che è tra le associazioni che hanno aderito al Pride e al documento politico. Il testo dà voce ad alcuni protagonisti del movimento per sottolineare come da Stonewall a oggi tanto è stato fatto ma molto è ancora da fare e come, nelle battaglie promosse dalla comunità Lgbt+, il Pride continui ad essere un momento fondamentale.

“Il Pride ha un ruolo fondamentale prima di tutto perché è ed è sempre stato un momento di rivolta contro i concetti della cultura eteronormata patriarcale e machista, che hanno alla loro base una concezione dei ruoli di genere e degli orientamenti sessuali che non prende in considerazione l’autodeterminazione delle persone - spiega Di Nardo - Questo comporta una vita particolarmente disagiata per le persone che hanno una identità sessuale che non si riconosce in questi ruoli e che si trova a vivere costantemente in ombra, a sentirsi discriminato e non accettato. Questa giornata è fondamentale dunque, perché rappresenta un momento di visibilità e aggregazione in cui tutti e tutte si sentono approvati, accettati e per questo riconosciuti”.

“Il Pride ha inoltre una funzione politica enorme - aggiunge la portavoce - perché toglie potere alla logica della società che ci vuole tutti e tutte secondo la logica uomo donna e che esclude dalla vita politica e sociale tutte le identità non binarie. Il Pride ha quindi come funzione politica enorme quella di portare in piazza davanti a tutti e tutte, nei luoghi politici della cultura e della società, la realtà cioè una moltitudine di forme, di colori di concezioni di corpo e orientamento sessuali che solitamente non sono visti”.

Il programma completo della giornata del 21 giugno

Ore 15, Piazza Salotto: “Diritti in campo”, partita contro le discriminazioni con A.S.D. Tiki Taka Planet Francavilla

Pride on the beach, Zara Spiaggia Bar (lungomare Matteotti 90, Pescara)

Ore 18.30: Presentazione del libro “Over the Rainbow” con l’autrice Francesca Druetti, libreria Primo Moroni e Benedetta La Penna

Ore 20: Aperipride & Speed Date

Ore 21.30: Dj Set Vescovo + Spettacolo con la Drag Queen Nausica Vamp