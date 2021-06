Casadilego ospite della prima edizione di Tedx L'Aquila: il programma

Un palco, quello dell'Auditorium di Renzo Piano, dodici relatori e quindici minuti a disposizione per declinare il tema della prima edizione di Tedx L'Aquila: "Contatto".

L'appuntamento di sabato 26 giugno si presenta come un'iniziativa che vedrà a confronto blogger, scrittori, giornalisti, influencer, formatori e sacerdoti tirati in ballo in quello che si presenta come un evento di speaking tra i più celebri. Negli anni hanno preso parte agli eventi TEDx importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell’economia o della società da Bill Gates a Greta Thunberg, fino agli ospiti italiani Jovanotti, Paolo Bonolis, Giacomo Poretti, Alessandro D'Avenia e moltissimi altri.

L'edizione del capoluogo è stata presentata nello spazio di Strange Office dove lavora il coordinamento.

"Siamo stati un gruppo di sognatori e abbiamo pianificato a lungo la possibilità di avere una licenza per organizzare un evento Ted (Technology Entertainment e Design - Tecnologia, intrattenimento e design)", ha spiegato Riccardo Cicerone, "Ottenuto il via libera, abbiamo concentrato tutte le nostre forze per ospitare questo evento unico nel suo genere, declinando un concetto a lungo evocato in questi ultimi mesi".

"Le accezioni di contatto sono molteplici", viene spiegato nelle note introduttive all'evento. "Si può parlare di contatto come tocco, si può venire a contatto con un amico, uno sconosciuto, con un nemico ma anche con qualcosa di sovrannaturale. Il contatto può definire una relazione tra esseri viventi ma anche un legame chimico, elettrico o astronomico. Ci può essere un punto di contatto per definire uno spazio comune cui convergere ma il contatto può mettere anche in relazione cose molto distanti tra loro".

"Cercheremo quindi", ha detto ancora Cicerone, "grazie alle nostre e ai nostri speaker, di approfondire questa parola, portando tanti punti di vista e tanti mondi diversi che sullo stesso palco entreranno finalmente a contatto".

Il coordinamento è frutto di una sinergia di associazioni e realtà culturali. Di questo gruppo fa parte Marcello Di Giacomo: "Ci siamo messi al lavoro solo nelle ultime settimane, in quanto abbiamo avuto il via libera ad aprile. Una corsa contro il tempo per rendere la nostra edizione speciale".

Daniele Proietti, vicepresidente di Start Up L'Aquila, ha presentato il parterre degli ospiti a partire da Elisa Coclite, in arte Casadilego, vincitrice di X Factor 2020.

Saranno presenti anche Alex Mucci, infuencer, Alessandro Bertirotti, professore e autore, don Luigi Maria Epicoco, sacerdote, scrittore e professore, Giovanni Mattiazzo, formatore, Marta Santospirito, blogger Plug the Fun, Valeria Montebello, giornalista e scrittrice, Alessandro Mazzù, esperto di marketing, Laura de Paolis, tatuatrice e musicista, Luca Pezzuto, professore e storico dell’arte, Nicola Guglielmi, professore e ricercatore Gran Sasso Science Institute, Antonia Monopoli, attivista, scrittrice e peer educator.

Per informazioni e biglietti: https://www.tedxlaquila.com/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/tedxlaquila/

Telegram: https://t.me/tedxlaquila