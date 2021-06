Istituto Dante Alighieri, concerto finale del laboratorio di improvvisazione curato da Paolo Damiani

Ieri sera si è tenuto il concerto finale del laboratorio di improvvisazione "Orchestra apertia" che il maestro Paolo Damiani, in collaborazione con l'Associazione "Il jazz va a scuola", ha tenuto con gli allievi dell’istituto comprensivo Dante Alighieri.

Il concerto finale, che arriva al termine di alcuni giorni di prove, si è svolto negli spazi esterni alla scuola Dante Alighieri a Colle Sapone.

L’arte dell’improvvisare, tra il sentire e il fare” di Paolo Damiani, è un progetto destinato agli studenti di scuola primaria e secondaria e agli insegnanti con lo scopo di impostare una creazione collettiva di materiali composti dal docente e dagli allievi, con elaborazioni libere, inventate e sperimentate insieme anche attraverso l’interazione di discipline performative.

L’associazione “Il Jazz Va A Scuola”, dopo la positiva esperienza dei laboratori realizzati in occasione della manifestazione “Il Jazz Italiano per le terre del sisma” dell’agosto 2019, ha lo scopo di sensibilizzare i bambini e i ragazzi a forme e generi musicali poco familiari, realizzando un’esperienza emotiva che stimoli la voglia di approfondimenti anche su un piano cognitivo di una iniziativa che potrebbe assumere il ruolo di sperimentazione. Il progetto è aperto a tutte le scuole dell’Aquila e provincia, come capofila è stata individuata la scuola media ad indirizzo musicale Dante Alighieri con cui l’associazione ha collaborato nei giorni del jazz aquilano realizzando due intensi laboratori musicali.