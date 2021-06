L'Aquila: alcune scuole danza si uniscono in uno spettacolo di due giorni per ripartire insieme

Il 29 e 30 giugno, presso il cortile del palazzo dell’Emiciclo, la Danza riparte.

Due giorni di spettacoli completamente gratuiti all’interno dei quali si alterneranno 6 scuole danza della città che faranno esibire gli studenti e gli allievi.

L’intento è dare un forte segnale di speranza e di ripartenza; da qui il nome, "RipARTiamo insieme": allievi genitori ed insegnanti tutti insieme, accomunati dalle medesime passioni, per guardare al futuro con ottimismo, per lasciarci alle spalle i recenti tempi duri che hanno messo alla prova il mondo intero.

L’idea nasce a gennaio 2021, in piena pandemia; il direttore dell’accademia Zero Gravity Jacopo Scotti ed il consigliere comunale Stefano Albano presentano una lettera all’ex assessore allo sport Vittorio Fabrizi con il progetto e la richiesta di aiuto da parte dell’amministrazione al fine di sostenere le scuole danza colpite gravemente dalla crisi economica dovuta al covid. Sarà successivamente l’attuale assessore allo sport Vito Colonna che raccoglierà la richiesta e, in collaborazione con l’assessorato alla cultura, patrocinerà, autorizzerà ed aiuterà alla realizzazione dell’evento.

Da qui il grande sforzo di tutte le scuole danza che, con una coesione mai vista prima in città, ha lavorato nell’ultimo mese su tutta la parte burocratica e di safety & security.

"Uniti dall'emergenza, rientrati nelle nostre strutture, ci siamo subito impegnati a garantire una ripresa normale. Giugno per tutti gli allievi è il momento di mettere a frutto il loro lavoro, di avere un pubblico a cui comunicare i loro sogni, i loro sacrifici, il loro impegno, il loro profondo desiderio di far arrivare la loro anima agli altri", sottolineano le scuole danza aquilane. "Adesso più che mai c'è bisogno di socialità, di incontri e di comunicazione. Da sempre la danza è un linguaggio universale e questo progetto, in un momento storico così, vuole dar voce a ciascun individuo, che attraverso il linguaggio corporeo potrà esternare paure, desideri e speranze. La ricaduta sociale e benefica di questo progetto riguarda principalmente il benessere psico-fisico dei nostri allievi, ragazzi già provati in passato da situazioni avverse, che hanno sempre dimostrato di riuscire a costruire un futuro di speranza".

Il programma dei due giorni di spettacoli:

29 Giugno

19.00 – Paq Center dir. Eleonora Pacini & Alice Cimoroni

20.30 – Centro studi Revolution Dance dir. Alessia Pilolli & Paolo Lepidi

22.00 – L’Arabesque Centro studi danza dir. Maria Cristina Adriatico

30 Giugno

19.00 – Arte in Movimento Scuola di Danza dir. Claudia Carluccio

20.30 – Zero Gravity Dance Academy dir. Jacopo Scotti & Alessio Scotti

22.00 – Polisportiva Federlibertas dir. Manuela Festa