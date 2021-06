Laboratorio culturale Palazzo Di Paola, dal 25 al 27 giugno masterclass di oboe con Riccardo Bricchi

Nel Laboratorio Culturale di Palazzo Di Paola proseguono gli incontri di formazione musicale promossi dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

In questa occasione dal 25 al 27 giugno sono chiamati a partecipare i giovani strumentisti di Oboe per una serie di lezioni in stile masterclass con il M° Riccardo Bricchi.

Per molti anni è stato il Primo Oboe dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, musicista di altissimo valore che ha ricoperto spesso ruoli solistici. Già docente nei Conservatori di Pescara e Frosinone, in questo incontro aiuterà gli allievi nella preparazione ai Concorsi con lezioni di interpretazione, tecnica e analisi musicale dei Soli e dei passi orchestrali per oboe.

Bricchi affronterà anche una analisi del repertorio didattico e concertistico dal barocco al contemporaneo. È previsto anche un momento di laboratorio tecnico-pratico sulla costruzione delle ance, elemento fondamentale per lo strumento.

Il Laboratorio Culturale della Barattelli si trova in Palazzo Di Paola su Corso Vittorio Emanuele II, 95 int. 6. La partecipazione è a numero chiuso con iscrizione obbligatoria ed è prevista una quota contributo per le lezioni. Per informazioni 086224262 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Un’altra occasione di formazione che tratterrà a L’Aquila studenti provenienti da tante parti d’Italia.