Franceschini ad Aielli per l'opera muraria dedicata a Dante Alighieri

"Nel nostro Paese c’è un grande patrimonio di borghi piccoli ma straordinariamente belli che hanno bisogni di essere valorizzati: per questo, abbiamo previsto interventi per un miliardo nel Recovery plan per i borghi italiani, con la suddivisione che sarà compito delle Regioni. Aielli in questo senso è un modello".

Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini che, nel pomeriggio, ha visitato Aielli (L’Aquila), per l’inaugurazione della nuova opera muraria dedicata a Dante Alighieri, la “Divina Commedia Edizione Speciale”, realizzata in alluminio serigrafato lungo il muro che costeggia Porta Montanara, da poco ripavimentata dall’amministrazione, in occasione delle Celebrazioni per il settecentesimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta.

"Sono venuto volentieri perché avevo sentito molto parlare di Aielli e della grade idea di rendere vive le case, a cui si è aggiunta prima questa straordinaria idea della costituzione scritta, poi del Fontamara di Silone adesso, oggi di Dante per i 700 anni dalla morte".

L’evento si colloca nel più ampio scenario celebrativo del settecentesimo anniversario della morte di Dante.

Franceschini, tra l'altro, è stato l’artefice dell’istituzione del Dantedì, la Giornata Nazionale dedicata a Dante, iniziativa condivisa dal Consiglio dei Ministri, dagli accademici e dalle istituzioni scolastiche.

Qualche settimana fa Franceschini ha fatto pervenire al sindaco Enzo Di Natale il proprio attestato di stima, nonché la volontà di recarsi in visita per ammirare le opere del borgo. "Sto studiando una norma per risolvere il problema delle case abbandonate nei borghi, ci sono case che hanno venti proprietari che non riescono neanche a venderle, ci vuole una norma che risolva questo", ha sottolineato il ministro; "è bello che Aielli abbia abbracciato la tradizione della street art e dei murales per rendere vive le proprie case: prima con il testo della Costituzione sui muri, poi con il libro Fontamara di Ignazio Silone e oggi con la Divina Commedia per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. È davvero una grande idea che attrarrà molti visitatori e turisti".