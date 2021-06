Al via l’attività concertistica estiva 2021 dei Solisti Aquilani

Si è aperta con un commosso ricordo di Antonietta Centofanti la conferenza stampa di lancio della stagione estiva de I Solisti Aquilani, nella nuova sede dell'Associazione, in via XX Settembre 29.

Dopo la lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria e i numerosi concerti realizzati a L’Aquila lo scorso mese di maggio e affidati alle piccole formazioni, i concerti riprenderanno ufficialmente il 1° luglio con la gioia di incontrare nuovamente il pubblico dell’intero panorama nazionale.

Stamane, il Presidente Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres e il Direttore Artistico Maurizio Cocciolito hanno illustrato il calendario degli appuntamenti caratterizzati dalla collaborazione con tanti artisti, da Ramin Bahrami a Natalino Balasso, da Arturo Brachetti a Massimo Mercelli, Ugo Pagliai, Sergio Rubini, Sonig Tchakerian, Daniele Orlando, Cesare Chiacchiaretta.

I concerti si terranno nella città dell’Aquila e in alcuni dei luoghi che ospitano i più importanti festival a livello internazionale come lo Stresa Festival, I Suoni delle Dolomiti, l’Emilia Romagna Festival, lo Spoltore Ensemble e tanti altri.

Come detto, il primo concerto si terrà il prossimo primo luglio a Roma per la prestigiosa Accademia Filarmonica Romana che proprio quest’anno compie 200 anni di attività. Il concerto vedrà la partecipazione della violinista armena Sonig Tchakerian e di Daniele Orlando, Primo violino dei Solisti Aquilani. In programma le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e Le Stagioni di Astor Piazzolla.

“E’ un momento di grande gioia – afferma il Direttore Artistico dei Solisti Aquilani Maurizio Cocciolito – Dopo mesi di fermo e di incertezza, riprendere l’attività concertistica e suonare di nuovo con grandi interpreti in contesti così importanti, ci rende particolarmente felici e con tanta voglia di fare, determinati nel ripartire nel modo giusto nel segno della qualità e della buona musica”.

Il programma degli appuntamenti è disponibile al sito www.solistiaquilani.it