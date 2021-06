La cantautrice aquilana Miriam Foresti è in finale alle Targhe Tenco 2021 con l'album "A soul with no footprint". Inoltre in cinquina con il progetto "Ad esempio a noi piace Rino" al quale ha partecipato con un'inedita versione del brano "I tuoi occhi sono pieni di sale" di Rino Gaetano.

Qui l'articolo su A soul with no footprint, con la video intervista.