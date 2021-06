Cultura: ecco il programma della seconda edizione di 'Libri dell'Entroterra' a San Benedetto in Perillis

Ci siamo: sono stati finalmente svelati gli ospiti dell’edizione 2021 di Libri nell’Entroterra.

Il book festival, organizzato da Paolo Fiorucci (Il Libraio di Notte) con il patrocinio del Comune di San Benedetto in Perillis e il supporto dell’associazione culturale Perill’Arte, è ai blocchi di partenza.

L’obiettivo? Coniugare il potere immaginifico della letteratura alla fragile bellezza del paesaggio rurale abruzzese e stimolare così momenti di creatività e di confronto in un luogo dell’entroterra dove, apparentemente, si pensa che l’arte non attecchisca. È una sfida, certo. Un sogno? Forse! Ma, a giudicare dal parterre di autori che animeranno il Parco del Monumento ai Caduti nei fine settimana tra luglio e agosto, un pizzico di gioia già l’abbiamo portata a casa, poiché è la dimostrazione, questa, che anche l’Abruzzo “minore”, se stimolato, può diventare un centro culturale di grande importanza e – perché no? – di riferimento per altri territori cosiddetti “interni”.

E infatti a inaugurare il festival, venerdì 23 luglio, sarà Donatella Di Pietrantonio, l’autrice di “L’Arminuta” e di “Borgo Sud”, candidata al Premio Strega di quest’anno. Il giorno seguente sarà la volta del laboratorio di fumetti per l’infanzia a cura di Karicola e Tauro, mentre chiuderanno il primo weekend Gianluca Salustri e Michela Di Lanzo con “La Martavella”, testo che inaugura la nascente casa editrice Radici.

Il 30 luglio sarà ospite Marco Taddei con “Il battesimo del porco” e poi a seguire, il 31, Carmine Valentino Mosesso con “La terza geografia”, moderato dall’editore Francesco Coscioni. A chiudere il fine settimana avremo Remo Rapino che, con il suo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, dialogherà con Gino Bucci, il celebre “Abruzzese fuori sede”.

L’ultimo weekend sarà animato anche da teatro e musica, con “RaccontaStorie” di Francesca Camilla D’Amico, il 6 agosto, Alessio Romano e Roger Angeles a presentare il libro “Bukowski – Don’t try” il giorno successivo e, per la grande chiusura dell’8 agosto, un triplo evento: “Circo TiC – La tenda in Circolo” con Valentina Floro e Cristiano Coia e i concerti di Luigi Grechi De Gregori prima e Tony Turco poi.

Ma non è tutto.

Prima della manifestazione sarà avviata anche la realizzazione di un murales che coniuga il tema letterario a quello della natura e che sarà concluso durante il festival diventando così una sorta di punto fotografico dove scattare foto ricordo.

Il progetto di Paolo Fiorucci, tuttavia, non si concluderà certo l’8 agosto 2021. Nelle intenzioni del Libraio questa seconda edizione di Libri nell’Entroterra vuole essere solo l’inizio di un progetto di lungo termine che si propone l’ambizioso obiettivo di far diventare San Benedetto in Perillis un vero e proprio “Borgo del Libro”. Ma dato che absque argento omnia vana, “senza soldi ogni cosa è inutile”, ci permettiamo di ricordare anche il crowdfunding, in scadenza tra una ventina di giorni, che viaggia ormai verso i 3000 euro necessari per lo svolgimento di tutte le attività.

Basta solo un altro piccolissimo aiuto!

Questo il link per sostenere il festival: https://www.produzionidalbasso.com/project/libri-nell-entroterra-il-festival-di-libri-nell-abruzzo-interno/

Ecco il programma completo degli eventi di Libri dell’Entroterra: