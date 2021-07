Parco del Sole: inaugurata 'La margherita parlante' donata dal Lions Club L'Aquila

È stato inaugurato mercoledì 30 giugno, presso il Parco del Sole dell'Aquila, il nuovo gioco per bambini denominato “La margherita parlante” donato dal Lions Club L’Aquila.

Il nuovo gioco, che consiste di due microfoni a margherita distanziati tra di loro in modo da consentire ai piccoli ospiti del parco di parlarsi, è stato acquistato grazie al generoso contributo del Lions Club Monaco di Baviera nel 2017 ma è stato possibile inaugurarlo solo ora, prima per la chiusura prolungata del Parco del Sole per i lavori di restauro dell'area di Collemaggio e, successivamente, per la pandemia.

Il gioco va ad aggiungersi al “Castello”, altra struttura polifunzionale da esterno consegnata dal Lions Club L'Aquila nel 2016, ed è intenzione del Club cittadino adoperarsi per abbellire e arricchire l'area verde con altre attrazioni ed elementi atti a garantire la piena vivibilità dell’area.

Il Parco del Sole è un'area dove i bambini possano giocare in libertà con attrazioni che oltre ad essere le ultime novità del settore rispettano tutte le norme necessarie alla sicurezza.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza dell’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila avv. Fabrizia Aquilio, del I Vice Governatore del Distretto Lions 108A Francesca Ramicone, oltre che dei vertici e soci del Lions Club cittadino: il Presidente 2020/21 Carlo Cobianchi, il Presidente 2021/22 Massimiliano Laurini, il I Vice Presidente Rocco Totaro, il Presidente del comitato soci Mario Zordan, l’Officer del parco di Collemaggio Angelo Cora, il consigliere Riccardo Persio ed il socio Duilio Chilante.

Un ringraziamento particolare va a Paolo Cecconi per il suo fondamentale contributo attraverso il Lions Club di Monaco di Baviera, per la realizzazione di questo ennesimo progetto.