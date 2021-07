L'Aquila: dal 4 luglio la XXV edizione della rassegna di musica antica 'I Concerti di Euterpe'

Un anniversario importante quello della Rassegna di Musica Antica “I Concerti di Euterpe” che giunge alla sua venticinquesima edizione.

Ideata e promossa dall’Associazione Musicale Le Cantrici di Euterpe, la manifestazione è realizzata dal 2016 in collaborazione e con il sostegno della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

I sei appuntamenti di questa edizione accendono le luci sulla musica antica offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare repertori musicali dal medioevo al barocco.

La rassegna riconosciuta a livello nazionale per l’alto livello qualitativo, si svolge in luoghi, chiostri e cortili, di particolare rilevanza artistica.

“Dante & Co. il sommo poeta… serio ma non troppo”: il concerto di apertura è dedicato al ben noto 700° anniversario di Dante e l’appuntamento è per sabato 4 luglio alle ore 21 presso lo splendido chiostro di San Giuliano. Protagoniste Le Cantrici di Euterpe dirette da Maria Antonietta Cignitti accompagnate dall’ensemble Aquila Altera, con Gabriele Pro, viella, Antonio Pro, liuto, oud, Matteo Nardella, flauti, tamburo e cornamusa, Beatrice Dionisi, e Roberto Alfonsetti, percussioni.

Le voci recitanti di Luca Serani e Giuseppe Tomei condurranno in un viaggio all’esplorazione dell’universo dantesco in fusione sinergica con la musica che, con brani di codici ed autori del repertorio medievale, accompagna ed intervalla il recitato, rendendolo un unicum rappresentativo di una intera epoca e di un artista più che mai attuale.

Il prossimo evento è in programma mercoledì 7 luglio al Chiostro dell’ex Convento di San Domenico alle ore 19 con gli Ottoni della Cappella Musicale Pontificia Sistina.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al 3286765097. Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it e sui canali social della Barattelli e delle Cantrici di Euterpe.