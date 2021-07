VIII rassegna 'Il Giardino Letterario': domenica 4 luglio ospite Federico Palmaroli

Per il secondo incontro della VIII rassegna culturale “Il Giardino Letterario” a San Pietro della Ienca, domenica 4 luglio alle ore 17.30 sarà ospite Federico Palmaroli, autore di satira e ideatore di “Le più belle frasi di Osho”, una delle pagine social di maggiore successo e collaboratore con le sue vignette del quotidiano Il Tempo.

Per la sua satira Palmaroli usa foto di attualità oppure quelle di Osho Rajneesh (da qui il nome della sua pagina social), un santone che a metà degli anni settanta girava l’India fondando comunità e insegnando amore e meditazione.

Federico Palmaroli, autore del suo quarto libro “Vedi de fa poco ‘o spiritoso. Il meglio (e il peggio) di un anno italiano”, durante il periodo della pandemia e delle chiusure, è riuscito a strappare sorrisi nei momenti più drammatici degli ultimi mesi: “portare un po’ di sollievo con quello che faccio in un momento così drammatico come quello della pandemia, in realtà mi stupisce ancora. Ma me lo scrivono talmente tante volte e in molti che inizio a crederci e mi fa molto piacere. Non so davvero fino a che punto io possa contribuire al sollievo, ma mi fa piacere e mi crea anche un po’ di ansia da prestazione perché penso sempre di dover fare molto e di più anche quando sono sotto i riflettori, specie in questo momento”.

Proprio per questo recentemente è stato premiato a Bari “per aver avuto cura degli altri”.

Gli incontri della VIII rassegna culturale “Il Giardino Letterario” per il 2021 si terranno ogni domenica fino al 29 agosto, con due appuntamenti che si svolgeranno il giovedì. Intento dell’Associazione Culturale è quello di promuovere le iniziative sociali e culturali volte, anche, ad incrementare un turismo integrato e di qualità, favorendo ed esaltando la conoscenza delle specifiche peculiarità del territorio costituito dalla meravigliosa bellezza della montagna unitamente ai valori dei centri storici del territorio aquilano.