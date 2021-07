Inaugurata mostra 'L'Aquila rinasce': "Ricostruzione riferimento per il Paese"

"Una iniziativa importante, fortemente supportata dal mondo dell'imprenditoria aquilana che ha creduto sempre, fino in fondo, alla ricostruzione della città. Con la mostra 'L'Aquila rinasce' e con la multivisione, un percorso emozionale sui 12 anni della ricostruzione, è possibile attraversare le storie umane, imprenditoriali, le storie della ricostruzione fisica e culturale che hanno caratterizzato questi anni".

Parole di Roberto Di Vincenzo, presidente di Carsa, che stamane, ai nostri microfoni, ha presentato "L’Aquila rinasce: storia, recovery plan, futuro", un'altra tappa del lungo cammino di Officina Italia, un progetto di Carsa - The thinking company, e Symbola - Fondazione per le qualità italiane.

La manifestazione è stata inaugurata stamane, con l'apertura della mostra e della multivisione che resteranno aperte ai visitatori fino al 18 luglio; a seguire, il primo dei quattro convegni che, in questi due giorni, animeranno il Palazzo dell'Emiciclo.

Un progetto che parte oggi dall'Aquila girerà poi l'Italia. "Siamo convinti che la ricostruzione aquilana sia una ricostruzione di grande qualità; non mi piace parlare di modelli, parlo di ricostruzione che ha una serie di pregi; il primo, la rapidità: 12 anni non sono tanti per una città di queste dimensioni; il secondo, la governance con l'Usra e l'Usrc che hanno rappresentato un punto di riferimento; il terzo, lo sviluppo della città della conoscenza, attraverso l'Università e la nascita del GSSI. Passaggi che rendono la ricostruzione del cratere 2009 un riferimento per il paese".

C'è ancora tanto da fare; la vera sfida, però, quella che si affronterà con il Recovery Plan, è un nuovo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. "Se guardiamo l'Italia su scala mondiale - ha sottolineato Di Vincenzo - le nostre distanze sono quelle 'urbane' delle grandi metropoli; dobbiamo ripensare il nostro territorio come ad un sistema urbano diffuso. A Parigi si parla di servizi di comunità entro 15 minuti: qui, servizi di base dovranno essere presenti su base territoriale, penso ai servizi scolastici e sanitari, costruendo una nuova dimensione economica lavorando sui temi del neo popolamento, per attrarre popolazioni. Sta già avvenendo: nell'ultimo anno, a causa della pandemia, si sono riscoperti i borghi interni come luoghi del buon vivere. E' ovvio che non è immediato che questa riscoperta si trasformi in neo popolamento, ma è da qui che bisogna partire. Dico sempre che su 1000 persone che arrivano, 500 non torneranno; degli altri, una quota sarà interessata a tornare e una quota a venirci a vivere: sono fenomeni che stanno avvenendo ma vanno agevolati. I fondi del Recovery plan dovranno avere questa funzione".

Officina Italia è un’iniziativa promossa da Carsa e Fondazione Symbola che - sull’esperienza decennale maturata nelle ricostruzioni dell’Appennino centrale prima con Officina L’Aquila per il sisma del 2009 e poi con Ricostruire il Piceno, riabitare l’Appennino per il sisma 2016/2017 - affronta il tema di un rapporto più equilibrato e sostenibile tra le aree urbane più densamente popolate e quelle investite da processi di declino demografico, economico e sociale.

Un rapporto dialettico per superare la dicotomia che si è imposta in questi anni tra aree metropolitane e interne. Una visione, quest’ultima, che richiede un ripensamento e una reinterpretazione dell’assetto policentrico del Paese alla luce delle sfide della nostra contemporaneità.

Il tema che sempre più interessa la riflessione di studiosi e decisori politici è quello di rendere le città più abitabili e i territori più abitati affinché questi ultimi non vengano percepiti come aree di esondazione delle contraddizioni delle aree urbane più densamente popolate, ma diventino le aree del Buon Vivere.

Sulla base di questa premessa è stato pensato un programma che affronta anche le questioni più stringenti e attuali e che interessano maggiormente i cittadini.

Il primo convegno, quello che si è tenuto stamane, dal titolo L’Aquila rinasce ha raccontato il processo di ricostruzione con la voce di alcuni dei protagonisti. Sono intervenuti

Il secondo si svolgerà, sempre al palazzo dell’Emiciclo, dalle 15:00 alle 16:30 ed ha come titolo, Appennino, ritorno al futuro.

Sabato 3 luglio due appuntamenti: il primo dalle 9:30 alle 11:00 dal titolo Recovery Plan, Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, il secondo dalle 11:30 alle 13:00 dal titolo Officina Italia. Ricostruzione, comunità, buon vivere.

Ecco nel dettaglio il programma completo

Venerdì 2 luglio 2021, Palazzo dell’Emiciclo_ore 10:00/11:30: Inaugurazione della mostra e della multivisione L’Aquila rinasce

Palazzo dell’Emiciclo_ore 11:30/13:00 L’Aquila rinasce

Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila

Antonio D’Intino, Presidente Ance Abruzzo

Lorenzo Sospiri, Presidente Consiglio regionale d’Abruzzo

Raffaello Fico, Titolare Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, USCR

Salvo Provenzano, Titolare Ufficio Speciale per la ricostruzione dell’Aquila, USRA

Pierluigi Berardinis, Prorettore delegato all’Edilizia, Università degli Studi dell’Aquila

Ugo Rossi, Prof. Geografia Economica e Politica, Gran Sasso Science Institute, GSSI

Carlo Presenti, Struttura di Missione 6 aprile 2009

Roberto Di Vincenzo, Presidente Carsa, Coordinatore generale Officina Italia

Palazzo dell’Emiciclo_ore 15:00/16:30 Appennino, ritorno al futuro

Adolfo Cicchetti, Presidente Ance L’Aquila

Antonella Ballone, Presidente Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia

Lelio Iapadre, Prorettore delegato per lo sviluppo sostenibile Università degli Studi dell’Aquila

Giovanni Cannata, Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Massimo Sargolini, Architetto, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Architettura e Design

Stefania Pezzopane, Parlamentare della Repubblica Italiana

Fabio Renzi, Segretario generale Fondazione Symbola, Officina Italia

Sabato 3 luglio 2021, Palazzo dell’Emiciclo_ore 9:30/11:00 Recovery Plan, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Gennaro Strever, Presidente Ance Chieti Pescara

Roberto Di Vincenzo, Presidente Carsa, Coordinatore generale Officina Italia

Guido Liris, Assessore Regione Abruzzo

Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria

Guido Castelli, Assessore Regione Marche

Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola

Palazzo dell’Emiciclo_ore 11:30/13:00 Officina Italia. Ricostruzione, comunità, buon vivere