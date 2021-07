L'Aquila, "On Festival": le associazioni e i progetti premiati nella seconda serata

Nella seconda serata dell’ “On Festival”, in corso fino al 4 luglio a L’Aquila alla Villa Comunale, sono stati consegnati i premi a cinque realtà e personalità che hanno contribuito alla ri-accensione della città nei loro ambiti di riferimento.

I premiati sono: associazione Azimut per l’area tematica “Accendiamo le tue Idee” (ha ritirato il premio Alessandro Maccarone), Todd Thomas Brown per “Accendiamo la tua Arte”, Paesaggi sonori per “Accendiamo le tue Emozioni” (ha ritirato il premio Massimo Stringini), gli atleti del team L’Aquila di Special Olympics per “Accendiamo il tuo Corpo” (ha ritirato il premio Guido Grecchi) e il progetto "Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi" per “Accendiamo la tua Città” (ha ritirato il premio Cecilia Cruciani).

Alla serata ha partecipato anche Patrizia Salvatori, dell’associazione Danza in scena, che ha voluto supportare il Premio con due importanti riconoscimenti in denaro: “Premio alla creatività (gruppo)” con 400 euro e Premio miglior talento (assolo) da 200 euro.

Oggi 3 luglio un’altra giornata piena di laboratori, workshop e spettacoli: tra le novità segnaliamo - per i bimbi dai 7 ai 12 anni - alla Villa comunale il Gioco della pecora, versione aquilana del Gioco dell’Oca con 99 caselle, a cura di Mètis community solutions. Ancora divertimento con Da grande voglio fare il clown, laboratorio di piccolo circo curato dal teatro il Brucaliffo.

La sera, finali e premiazioni del concorso Danza città dell’Aquila. Per il programma completo, prenotare laboratori ed eventi e acquistare i biglietti: www.on-festival.it.