Gli Ottoni della Cappella Musicale Pontificia Sistina in concerto a L’Aquila il 7 luglio

Prosegue la Rassegna di Musica Antica “I Concerti di Euterpe” giunta alla venticinquesima edizione. Ideata e promossa dall’Associazione Musicale Le Cantrici di Euterpe, realizzata in collaborazione e con il sostegno della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

In realtà il concerto in programma mercoledì 7 luglio alle ore 19, nella splendida cornice architettonica del Chiostro Rinascimentale del Convento di San Domenico, è un viaggio nel mondo della musica fino ai giorni nostri. Protagonisti sono gli Ottoni della Cappella Musicale Pontificia Sistina, formato da sei musicisti fra i migliori in Italia: i trombettisti Domenico Agostini e Samuele Del Monte, i cornisti Giuseppe Calabrese e Maria Eleonora Ecca, il trombonista Matteo Caramaschi e Alessandro Caretta alla tuba.

Il viaggio musicale inizia con brani del cinquecento, per passare al sei-settecento di Bach e Vivaldi per poi arrivare al Nabucco di Verdi, al jazz di Gershwin, al tango di Piazzolla e alle musiche da film di Morricone. Tutti i brani in programma sono stati trascritti per ensemble di ottoni dagli stessi componenti del gruppo.

I sei musicisti si sono ritrovati insieme in occasione del Giubileo del 2000 per la chiusura della Porta Santa dove in mondovisione è iniziata la collaborazione con la Cappella Musicale Pontificia Sistina. Dal 2010 hanno riportato in Vaticano la tradizione delle Trombe d’Argento, un Inno che veniva suonato durante le celebrazioni del Papa in San Pietro. La prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon ha pubblicato nel 2018 “The Silver Trumpet” in cui sono raccolte le principali pagine musicali eseguite dagli Ottoni della Sistina.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al 3286765097.