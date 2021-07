Bicentenario Napoleonico, in libreria "Il volo dell'Aquila" di Salvatore Santangelo e Piero Visani

E' uscito per l'editore Castelvecchi "Il volo dell'Aquila", libro in cui, a 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, Salvatore Santangelo e Piero Visani compiono un tentativo di fotografare la storia del generale francese attraverso 50 episodi che cercano non solo di ricostruire uno dei periodi centrali della modernità, ma di restituire un'atmosfera carica di passione, di ambizione e smisurato coraggio fisico. Il Romanticismo avrebbe cercato i suoi eroi nel Medioevo, in realtà ne avrebbe visti nascere di esemplari al tramonto dell'Epoca dei Lumi.

Storico e pubblicista, Piero Visani (1950-2020) è stato per vent'anni consulente del ministero della Difesa e, dal 1990 al 1992 del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Fra le sue pubblicazioni, anche - in due volumi - una Storia della guerra (2018-2020).

Salvatore Santangelo (1976) è giornalista professionista e docente universitario. Tra i suoi volumi Frammenti di un mondo globale (2005), Le lance spezzate (2007), GeRussia (2016), Babel (2018) e Geopandemia(2020). Gli ultimi tre pubblicati sempre con Castelvecchi.